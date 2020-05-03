متحدث MBC‎ لـ"الخليج 365": خيط رفيع ممنوع على رامز جلال تخطيه

قال مازن حايك، المتحدث الرسمي لمجموعة "إم بي سي"، إن هناك معايير خاصة ببرامج المقالب التي تنتجها المجموعة، موضحا أن هناك خيطا رفيعا يفصل بين المبالغة المطلوبة والوقوع في خطأ قد يؤدي إلى نتائج جسيمة، مؤكدا أن هذا الخط لا يجرؤ أي من العاملين في المجموعة على تخطيه بمن فيهم الفنان المصري رامز جلال.

وأضاف مازن، في حديث خاص لـ"الخليج 365": "مسيرة إم بي سي 30 سنة، ورامز جلال موجود على شاشتها منذ 5 سنوات والحمد لله طوال هذه المسيرة لم يقع حادث ولم نخرج عن المألوف ولم تقع حالة وفاة، وطبيعة برامج المقالب أنها تعتمد على الدراما وتحتاج لخروج على النص".





وتابع المتحدث الرسمي لمجموعة إم بي سي: "رامز فنان كبير ومحترف ويقدم هذه النوعية من البرامج منذ 10 سنوات، وفي السنوات الـ5 الأخيرة حقق نجاحا كبيرا على شاشة إم بي سي، وأتذكر أن 3 شاشات حاولوا منافسة رامز جلال وأنتجوا هذه النوعية من البرامج ولم يحقق أحد نفس نجاحه؛ لدينا حرص شديد على تطبيق المعايير التي تحافظ على ود المشاهد وتضمن لنا عدم الوقوع في أزمة"

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وأوضح مازن حايك: "الضحايا في برنامج رامز جلال نجوم كبار وهذا يجعل الأمر صعبا وليس سهلا، خاصة أن رامز يضعهم في موقف صعب لا يتناسب مع نجوميتهم، وعلى الجميع أن يعلم أنه يوجد اتفاق مكتوب على عرض الحلقة بعد المقلب وليس قبل ذلك، ولا تعرض الحلقة إلا بعد موافقة الضيف، خاصة أن هناك نجوما يرفضون الظهور".





ورفض حايك حملات الهجوم على برنامج رامز مجنون رسمي قائلا: "بعد متعة المشاهدة يشعر المشاهد بالذنب ويقول لنفسه (لماذا فعل رامز هذا المقلب مع الضيف) ثم يعاود المشاهدة، والأمر لا يحتاج لهذا العناء؛ لأن الضيف وافق على العرض، فقد شاهد برنامج رامز 200 مليون مشاهد عربي".



وأكد: "مجموعة إم بي سى لديها إحساس كبير بالمسؤولية المجتمعية، وأكبر دليل على ذلك أنها أطلقت شبكة برامج كبيرة بخصوص شهر رمضان، وتم هذا الإنجاز على الرغم من كورونا والتباعد الاجتماعي والإجبار على البقاء في المنزل".