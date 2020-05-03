ياسمين صبري تتعرض لسخرية المشاهدين

مرة جديدة، طالت موجة من السخرية الممثلة ياسمين صبري في مسلسلها “فرصة ثانية” الذي يعرض خلال شهر رمضان المبارك.

وقد تداول رواد مواقع التواصل مشهداً لها من المسلسل حيث ظهرت وهي تجلس في أحد المطاعم مع أحمد مجدي لتتفاجأ بإتصال من والدتها التي أخبرتها بأن والدها فقد الوعي في المنزل، لكن ياسمين تلقت الخبر بكل برودة أعصاب ودون انفعال أو ردة فعل متوقعة عند سماعها مثل هذا الخبر الحزين.

أيضاً كان الجمهور قد سخر من مشهد لياسمين صبري في الحلقة الأولى من المسلسل وذلك بعدما أطلت في مشهد من داخل المستشفى عقب تعرضها لحادث سيارة مروع انقلبت بها السيارة أكثر من مرة، إلا ان الجمهور صعق بسبب ظهورها بمكياج كامل ورموش صناعية.

نذكر ان مسلسل “فرصة تانية” معالجة دراما محمد سيد بشير، تأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجي، بطولة ياسمين صبري، أحمد مجدي، أيتن عامر، هبة مجدي وغيرهم.