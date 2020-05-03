لجين عمران ترفع القبعة لهذا المسلسل في رمضان

عبّرت الاعلامية لجين عمران عن اعجابها الشديد بمسلسل “البرنس” الذي يعرض يومياً طيلة شهر رمضان المبارك وهو من بطولة محمد رمضان.

اتخذت “عمران” من حسابها الخاص على موقع انستغرام منبراً لترفع القبعة لكل أبطال العمل، وكتبت: “مسلسل “البرنس” دراما اجتماعية موجعة جدًا توضح كيف أن الفلوس تغير النفوس وممكن تحول البني آدم إلى حيوان مفترس عديم الضمير مسلوب الرحمة.. في أمور كثيرة نراها في المسلسلات نستغربها.. لكن صدقوني الواقع فيه للأسف أسوأ من المسلسلات والأفلام. الكل أبدع في دوره وتحية لجميع الأبطال Chapeau“.

نذكر أن المنتج صادق الصبّاح كان قد كشف عن تعاقد شركته صبّاح إخوان مع الاعلامية لجين عمران لدخولها الدراما السينمائية والتلفزيونية السعودية.

وكشف “الصبّاح” في تغريدة جاء فيها: “بعونه تعالى وبالشراكة بين رايتكس للإنتاج وسيدرز آرت (صبّاح إخوان) تم توقيع عقد حصري مع الإعلامية لجين عمران لدخولها الدراما السينمائية والتلفزيونية السعودية خلال العام الجاري 2020 والعام القادم 2021 على ان تعلن تفاصيل هذه الاعمال قريباً”.