باميلا الكيك تسخر من عمليات تجميل مايا دياب بطريقة غير مباشرة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أثارت الفنانة اللبنانية باميلا الكيك جدلاً جديدًا بين الجمهور بسبب تعليقها غير المباشر تجاه زميلتها الفنانة مايا دياب التي كانت في لقاء مباشر مع الفنانة المصرية شيماء سيف.

وفي هذا اللقاء وجهت دياب تعليقا للفنانة المصرية بمدى إمكانية أن يكون شكلها هو السبب في شهرتها، وهو الأمر الذي أغضب بعض المتابعين واعتبروه نوعا من أنواع التنمر، مشيرين إلى أنه كان على دياب أن تسأل بطريقة أوضح حتى وإن كان سؤالها عفويا وبعيدًا عن السخرية تجاه شكل شيماء.

وقال متابعون إن هذا الأمر استغلته الفنانة باميلا الكيك على ما يبدو، لتدخل على الخط وتعلق على الفيديو بقولها: "أيوا يا شيماء على جوابك، في ناس أصلا نسيوا انه هيدا مش شكلن أصلا ولا حنكن.. ولا شفافن .. ولا ولا ولا .. بس المهم منغط ومنتعلم".

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ولاقى هذا التعليق الذي عدّه البعض سخريةً من كثرة عمليات التجميل التي أجرتها دياب في شكلها وجعلتها تظهر كأنها شخصٌ مختلف ولا تشبه نفسها، وأشاروا بأنها قالت ما يجب أن يقال، فيما رأى آخرون أنه لا يحق لها السخرية من زميلاتها وأنها اعتادت على هذا الأمر من أجل إثارة الجدل.

وعلى صعيدٍ آخر، تغيب الفنانة اللبنانية باميلا الكيك، عن الموسم الرمضاني الحالي، وكانت قد أعلنت في وقت سابق أنها ستغيب بإرادتها بسبب اهتمام شركات الإنتاج بالفنانات اللواتي يملكن جمالا دون موهبة.

وتعتبر الكيك من الفنانات المثيرات للجدل بسبب جرأة أدوارها وتصريحاتها، وشاركت في عدة أعمال لاقت نجاحا محليا وعربيا مثل عصر الحريم ومسلسل سارة ومسلسل مدام كارمن بدور "نتاشا".

وكان آخر أدوارها والذي لاقى صدى ونجاحا كبيرا هو دورها في مسلسل اللبناني "أجيال" للكاتبة كلوديا مرشليان والمخرج المتميز فيليب أسمر، حيث لعبت دور فتاة ثورجية تفتقد للحب والحنان نتيجة ظروف صعبة عاشتها في طفولتها، فتنشأ بينها وبين "اميليا" التي تلعب دورها الفنانة كارلا بطرس علاقة غريبة، حيث إن الأخيرة مثلية وتغرم بها وتريد أن تنشأ بينهما علاقة وهو ما ترفضه "تمارا" الذي هو اسم باميلا في المسلسل.