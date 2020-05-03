"أذنا" أحمد زاهر تثيران حيرة واستغراب الجمهور في "البرنس"! (فيديو)

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مأخوذا من إحدى حلقات مسلسل "البرنس"، يظهر فيه الفنان المصري أحمد زاهر بشكلٍ غريب.

وفي التفاصيل التي حملها الفيديو، يظهر زاهر وقد تحركت "أذناه" بطريقةٍ غريبة؛ ما أثار حالة من السخرية والاستغراب بين رواد هذه المواقع؛ إذ من المعروف أنه من غير الممكن أن يستطيع معظم الأشخاص التحكم بتحريك آذانهم.

وكعادة رواد مواقع التواصل الاجتماعي، شكك البعض بحقيقة مقطع الفيديو ذلك، معلقين عليه بأنه من المستحيل أن يتم الأمر، فيما قال آخرون إنهم بالفعل شاهدوا المقطع في الحلقة وقد تكون هذه موهبة أو ميزة يمتلكها الفنان المصري، إذ قال أحدهم معلقا: "متهيألي مفيش ممثل في مصر يقدر يلم ودنه كده زي أحمد زاهر"

يُذكر أنَّ الفنان أحمد زاهر، يجسد دور "فتحي البرنس" وهي شخصية شريرة خاصةً تجاه أخيه "رضوان البرنس" الذي يلعب دورها الفنان المصري محمد رمضان، بسبب تحيز والده له منذ الطفولة، ويصل الشر فيه إلى أن يقتل زوجة وابن شقيقه.

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و"البرنس" مسلسل اجتماعي تشويقي يناقش مشكلة "الميراث" في عائلة مصرية يترك والدهم كل ما يملك ويسجله باسم الابن رضوان؛ ما يشعل الأحداث والمشاكل بين الأخوة بشكل كبير ويخرج المسلسل محمد سامي فيما يشارك في بطولته كل من نور اللبنانية، روجينا، نجلاء بدر، ادوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، أحلام الجريتلي، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد مهران، رحاب الجمل، حازم إيهاب، أحمد داش، وإنتاج تامر مرسي شركة سينرجى.

ويحقق العمل نسبة مشاهدة عالية في هذا الموسم الرمضاني جعلت منه واحدا من أهم المسلسلات لهذا العام، ويقدم كل النجوم المشاركين فيه أدوارا مميزة خاصة الفنانة روجينا والفنان أحمد زاهر اللذين يعتبران الأفضل.

وكان زاهر قد أكد في تصريح تلفزيوني له أنه تلقى العديد من التهديدات بسبب الشخصية التي يؤديها، معبرًا عن سعادته لنجاح هذا الدور، وأن تفاعل الناس بهذا الشكل دليلٌ على أنه استطاع إيصاله الشر داخل شخصية "فتحي" بتمكن.

ويعدّ الفنان المصري أحمد زاهر من أبرز النجوم الذين استطاعوا فرض أنفسهم على الساحة الفنية، بالرغم من عدم خوضه لأي بطولة مطلقة حتى اليوم، إلا أنه دائمًا ما يقدم أدواره بشكلٍ ملفت تجعله حديث الجمهور في كل عمل يشارك فيه.