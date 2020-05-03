كيت ميدلتون تنشط لتسليط الضوء على قضايا الصحة النفسية

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"الخليج 365" من بيروت: أجرت كيت ميدلتون دوقة كمبردج اتصالات بالفيديو بعدد من الآباء والأمهات الجدد وبعض القابلات وآخرين من العاملين في مجال رعاية الأمومة للترويج لرسالتها للتوعية بأهمية مراعاة الصحة النفسية خلال جائحة فيروس كورونا المستجد.

ويظهر تسجيل فيديو نشره قصر كينزنجتون، مقر إقامة ومكتب كيت وزوجها الأمير البريطاني وليام، الدوقة التي لديها ثلاثة أطفال وهي تتبادل الأحاديث عبر الفيديو مع أم وضعت مولودها في الليلة السابقة وقابلة وعدد آخر من الأشخاص.

وقالت كيت للعاملين بمنظمات غير ربحية معنية بالصحة النفسية في مكالمة جماعية ”تلعبون دورا حيويا كمنظمات في تقديم المعلومات. الناس عموما تثق فيكم بشكل كبير ولذلك فالمعلومات التي تقدمونها تعتبر إنقاذا للكثير من الناس في هذه الفترة“.

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وتم نشر الفيديو بمناسبة أسبوع التوعية بالصحة النفسية بعد الولادة في بريطانيا.

ويقود وليام وكيت منذ فترة طويلة حملات لزيادة الوعي بمشكلات الصحة النفسية. وفي الأسبوع الماضي أطلق الزوجان خدمة جديدة تدعى (أور فرانت لاين) أو خطنا الأمامي وخصصاها لتقديم دعم نفسي على مدار الساعة للعاملين الرئيسيين المشاركين في التصدي لأزمة فيروس كورونا.

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