كنزة مرسلي تحصد جائزة أفضل فنانة شابة في الشرق الأوسط

ميرنا وليد - بيروت - حصدت الفنانة الجزائرية ​كنزة مرسلي​ جائزة أفضل فنانة شابة في الشرق الأوسط، وذلك ضمن جوائز Golden Panther Music Awards 2020.

ونالت مرسلي الجائزة في حفل أُقيم "أونلاين" على اليوتيوب من مدينة نيويورك بسبب ​فيروس كورونا​، وحصدت الجائزة نتيجة عدة عوامل، أهمها الإقبال الجماهيري على الفنان وقوة الأغنيات التي يُقدمها.

وشكرت مرسلي جمهورها على دعمهم المتواصل لها، وتصويتهم المكثف لنيلها الجائزة، وتوجهت بالشكر لهم عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، مُعتبرةً أن أجمل هدية قد يتلقاها الفنان من جمهوره، تلك الجائزة العالمية.

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