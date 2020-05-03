خاص الفن – ماريا رحماني: لهذا السبب غبت عن الدراما وربما أعود

ميرنا وليد - بيروت - كشفت الممثلة السورية ​ماريا رحماني​ لموقع "الفن" أنها غابت عن الدراما لعامين متتالين بإرادتها بسبب تأسيس عمل خاص بها في مقر إقامتها في الإمارات العربية المتحدة.

وألمحت إلى أن الموسم الدرامي القادم ربما يكون شاهداً على عودتها الدرامية القوية، إذ بدأت منذ الآن بدراسة عدة عروض للمشاركة فيها خلال العام المقبل.

كما أشارت إلى أنها تقوم على إعداد مشاريع خاصة بها لن تكون بعيدة عن الأضواء، لكنها فضلت تأجيل الكشف عنها إلى الوقت المناسب.

ويشار إلى أن ماريا شاركت في وقت سابق في الأجزاء الثلاثة الأولى لمسلسل "عطر الشام" إضافة إلى الجزء الرابع من "طوق البنات" و"حريم الشاويش" و"أبناء القلعة".

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