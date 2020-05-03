كارول سماحة: شو اشتقت أوقف عالمسرح..

ميرنا وليد - بيروت - أعربت الفنانة اللبنانية ​كارول سماحة​ عن إشتياقها للحفلات والوقوف على المسرح أمام الجمهور، إذ كتبت عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي:"شو اشتقت أوقف عالمسرح.... مع إحترامي للحفلات ال online من البيت من الغرفة، من الصالون.. من الستوديو...يعني إذا ما بتحس بنفس الجمهور، سقفاتو، و تنهدتاتو، وين المتعة بالموضوع".

وتفاعل معها المتابعون بشكل كبير، إذ إعربوا بدورهم عن إشتياقهم لها، وكان من بينهم الممثلة السورية ​شكران مرتجى​ التي نشرت صورة لها برفقة سماحة من حفل الأخيرة صيف العام الماضي في دمشق، وعلّقت بالقول:"رزق الله وإنشالله راجعه الأيام".

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