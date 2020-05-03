وفاة شقيق الممثل المصري تامر شلتوت

ميرنا وليد - بيروت - توفي الشقيق الأصغر للممثل والإعلامي المصري ​تامر شلتوت​، وهو ما أعلن عنه تامر بنفسه عبر صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي صباح اليوم، إذ كتب قائلاً:"انتقل إلى رحمة الله تعالى أخي الصغير ​عمرو شلتوت​، إثر حادث سيارة.. وسيتم الدفن اليوم في مقابر العائلة في ٦ أكتوبر بعد صلاة الظهر".

واختتم قائلاً: "إنا لله وإنا إليه راجعون برجاء قراة الفاتحة والدعاء له". واختتم قائلاً: "إنا لله وإنا إليه راجعون برجاء قراة الفاتحة والدعاء له". وتوجه تامر شلتوت بالدعاء لشقيقه: "اللَّهُمَّ، اغْفِرْ له وَارْحَمْهُ، وَاعْفُ عنْه وَعَافِهِ، وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ، وَوَسِّعْ مُدْخَلَهُ، وَاغْسِلْهُ بمَاءٍ وَثَلْجٍ وَبَرَدٍ، وَنَقِّهِ مِنَ الخَطَايَا كما يُنَقَّى الثَّوْبُ الأبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ، وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِن دَارِهِ، وَأَهْلًا خَيْرًا مِن أَهْلِهِ، وَزَوْجًا خَيْرًا مِن زَوْجِهِ، وَقِهِ فِتْنَةَ القَبْرِ وَعَذَابَ النَّارِ".

واختتم قائلاً: "إنا لله وإنا إليه راجعون برجاء قراة الفاتحة والدعاء له".