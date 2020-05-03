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وكررت أندية الدوري الإيطالي، الجمعة، رغبتها بإنهاء الموسم الكروي، بحال سمحت بذلك السلطات الرسمية التي يتوقع أن تتخذ قرارها في الأيام القليلة المقبلة.
ورسميا، لا يمكن خوض تمرينات الرياضات الجماعية على غرار كرة القدم قبل 18 مايو، وغدا الاثنين بالنسبة للرياضات الفردية.
لكن منطقة إميليا-رومانيا الجمعة، ثم كامبانيا (جنوب) السبت، قدمتا رأيا إيجابيا بشأن فتح مراكز التدريب بدءا من الاثنين، في سياق توترات بين الحكومة المركزية وبعض المناطق بشأن إيقاع تخفيف قيود الاغلاق.
وكان ناديا ساسولو وبولونيا أول من يعلن عن فتح أبواب مراكز التدريب للاعبين، قبل أن يلحق بهما بارما.
وأوضح ساسوولو أن الملاعب المفتوحة فقط ستكون متاحة للاعبين الراغبين.
ويمكن أن يخوض 6 لاعبين فقط التدريب في وقت واحد، دون استخدام غرف الملابس لتحاشي تفشي الفيروس، مع احترام مسافة التباعد الاجتماعي، ودون تواجد للجهاز الفني.
من جهته، أوضح بولونيا أن الملاعب الخارجية ستكون متاحة بدءا من الثلاثاء.
ورأى بارما أنه “بدءا من الاسبوع المقبل” ستكون التمرينات متاحة فقط “للراغبين” و”لنشاط جسدي فردي”.
كانت هذه تفاصيل خبر للمرة الأولى .. أندية إيطالية تفتح أبواب ملاعبها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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