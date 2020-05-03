بطل "صراع العروش" يحقق رقما قياسيا بـ"الرفعة الميتة"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حقق الممثل الأيسلندي هافور يوليوس بيورنسون، المعروف باسم "الجبل" في مسلسل "صراع العروش"، السبت، رقما قياسيا عالميا جديدا، في صالة ثور باور جيم في أيسلندا، حيث رفع ثقلا وزنه 501 كيلوجرام، على طرقة ما يعرف بـ "Deadlift"أو "الرفعة الميتة".



ونشر بيورنسون، الذي فاز بلقب أقوى رجل في العالم عام 2018، ويبلغ طوله 6 أقدام و9 بوصات، ويزن 452 رطلاً، مقطع فيديو عن الرفعة الميتة عبر حسابه على "أنستقرام"، وقال: "ليست لدي كلمات، يا له من يوم رائع، يوم سأتذكره لبقية حياتي"، ووجه التحية لعائلته وأصدقائه والمدربين والمعجبين والرعاة الذين ساعدوه لتحقيق هذا الرقم القياسي.

وتم تسجيل الرقم القياسي السابق لرفع الأثقال من قبل زميله القوي إدي هول في عام 2016 والذي قام برفع 500 كيلوجرام (1102 رطل)، ليصبح أول رجل يفعل ذلك على الإطلاق.

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ولعب شخصية "الجبل" في مسلسل "صراع العروش" كل من كونان ستيفنز وإيان وايت، قبل أن يتولى بيورنسون الدور في الموسم الرابع.

يذكر أن تمرين "الرفعة الميتة" هو واحد من تمارين رفع الأثقال الأساسية، حيث يتم فيه رفع أثقال من الحديد من الأرض إلى الوركين، ثم إعادتها إلى الأرض مرة أخرى في 3 خطوات.



