انتحار الكاتب الأمريكي جون لافيا مؤلف "لعبة طفل"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - فارق الكاتب والسيناريست الأمريكي جون لافيا الحياة منتحرا عن عمر يناهز 63 عاما في منزله بمدينة لوس أنجلوس الأمريكية.

وتعاون لافيا مع توم هولاند ودون مانشيني في سيناريو فيلم الرعب "Child’s Play" "لعبة طفل"، ويُنسب إليه الفضل في صياغة اسم "Chucky" الذي عرف بالجملة الشهيرة في الفيلم "مرحبًا، أنا Chucky ، هل تريد اللعب؟" وهو الفيلم الذي احتل قمة شباك التذاكر، كما حصد جائزة "Saturn Award" لأفضل فيلم رعب، بحسب مجلة "فارايتي" الأمريكية.





وولد لافيا عام 1957 وحصل على درجة البكالوريوس في الأفلام والتلفزيون من جامعة كاليفورنيا، قبل الانتقال إلى كتابة السيناريو.

وكان أول عمل كبير له كتابة وإخراج وموسيقى تصويرية فيلم "The Blue Iguana" عام 1988، وهو فيلم أكشن من بطولة ديلان ماكديرموت، وتم اختياره لعروض منتصف الليل ضمن القسم الرسمي لمهرجان كان السينمائي لعام 1988.

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وفي عام 1993، كتب لافيا وأخرج فيلم الخيال العلمي "أفضل صديق الرجل"، كما كتب وأخرج وأنتج المسلسل التلفزيوني المصغر "10.5" في عام 2004.

ومن أهم أعماله أيضا المسلسل التلفزيوني "Freddy’s Nightmares"، والفيلم التلفزيوني "The Rats" ولعبة فيديو الحركة الحية "Corpse Killer".

وكان آخر مشروع تلفزيوني له فيلم "Firestorm: Last Stand at Yellowstone" في عام 2006، وهو من بطولة سكوت فولي وريتشارد بورجي.



