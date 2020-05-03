لمحبي نادين ن. نجيم … إقرأوا هذا الخبر

May 03, 2020
دخل اسم النجمة اللبنانية نادين نسيب نجيم ضمن قائمة الأكثر تداولاً في السعودية ومصر بعد عرض حلقتها ضمن برنامج “إغلب السقا” الذي يقدمه النجم أحمد السقا بمشاركة الفنانة رزان المغربي، عبر شاشة mbc مصر.
حصدت نادين أصداءً ايجابية جداً حول الحلقة، حيث لا زالت تتلقى حتى كتابة هذه السطور التعليقات المشيدة بخفة ظلها وحضورها المميز واللطيف في الحلقة.
شهدت الحلقة منافسات ترفيهية ورياضية بين أحمد السقا ونادين نجيم لمدة ساعة من الوقت، حيث تباريا في الكثير من الألعاب الغير معتادة.
في نهاية الحلقة، نشرت نادين عبر حسابها على انستغرام مشهد تمثيلي عبر تطبيق تيك توك حيث ظهرت مع احمد السقا وهما يقدمان مشهداً من أحد أفلامه.
نذكر أن نادين تستكمل تصوير مسلسل “2020” الى جانب النجم قصي خولي ونخبة من الممثلين، اخراج فيليب اسمر وانتاج صبّاح أخوان.
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