جو أشقر يخرج عن المألوف “ضجران وزعلان”

أطلق الفنان اللبنانيّ جو أشقر عملاً جديداً على طريقة الفيديو كليب بعنوان “ضجران وزعلان” من كلمات سمير نخلة، ألحان جو أشقر وتوزيع سليمان دميان.

الكليب من إخراج جو بو عيد، في خامس تعاون بينهما حصيلة 11 سنة عمل جمعتهما، تم تصويره بقالب كوميدي فريد من نوعه، يحاكي يوميات الأشقر في الحجر المنزليّ ، بين القراءة، العاب الفيديو، الطبخ، التعقيم وغيره، ولكن بطريقة ممتعة.

وفي حديث خاص مع المخرج جو بو عيد، أكّد لنا أن العمل كان عفوياً وفريداً من نوعه حيث اجتمع جنون الأشقر وإبداع بو عيد، أما التصوير فقد تمّ في منزل المخرج جو بوعيد، واللافت أن بوعيد استعان بتطبيق إنستغرام، ليكون الكليب العربي الأول الذي يصوّر على إنستغرام على طريقة اليوميات Daily Stories، إذ لم يتم إطلاق أي عمل بهذه الطريقة، النوعية، والجودة من قبل.

استطاع المخرج جو بوعيد في دقائق قليلة أن يُمتّع جمهور الأشقر بمشاهدة الكليب ويرفّه عنهم، وليس جديداً جنون وإبداع “بو عيد” في كليباته، وكل من يتابع أعماله لا بد أن يتوقّع وبشوق بصمة جنونية خاصة به سواء كانت بطيخ نانسي عجرم، بندورة يارا، أم لوبياء نوال الزغبي الى البصل مع جو أشقر، هكذا يخرج جو بوعيد عن المألوف في كليباته على وعد أن يفاجئنا بالمزيد.