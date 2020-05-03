طارق العلي يتعرض لوعكة صحية.. ومتابعوه قلقون من كورونا

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كشف الفنان الكويتي طارق العلي، عن تعرضه لوعكة صحية خلال الأيام الماضية، دخل على إثرها مستشفى السيف بالسالمية في الكويت، وأخفى الخبر عن وسائل الإعلام حتى لا يشك البعض بإصابته بفيروس كورونا، خاصة في ظل انتشار الفيروس بالبلاد.

وأعلن العلي، عبر حسابه بموقع "تويتر"، أمر مرضه، بقوله: "كل الشكر والتقدير والاحترام لكل من سأل عني ودعا لي عن ظهر غيب والله يجزيكم خيرا ويعافيكم بأبدانكم وأسركم الكريمة وأموالكم ويبعد عنكم البلاء.. وأبشركم إني طيب ولله الحمد والشكر وبأحسن حال وبيض الله وجيهكم جميعا يا عزوتي وسندي بعد الله سبحانه".

وتابع العلي، في تغريدة جديدة: "شكرا مستشفى السيف.. وشكرا لاستشاري العظام الدكتور يوسف خليلات.. وجميع الطاقم الطبي والتمريضي والاستقبال وإدارة المستشفى إللي ما قصروا على خدمتهم الطيبة لمراجعينهم عامة حتى أخواني إللي يوقفون سيارتك وإللي يفتح لك باب مدخل المستشفى اشكرهم على ابتسامتهم الجميلة شكرا للجميع".

وتفاعل متابعو الفنان طارق العلي مع تغريداته عن مرضه، بقولهم: "سلامتك يا نجم .. اوعي تكون كورونا بس وأنت مخبي"، و"العلي كارونا"، و"كورونا"، و"حسن البلام أكل عليك الجو"، و"حمدلله على السلامة شكل البلام اجلطك"، و"سلامات أبو سلطان مليون سلامة ليك"، و"أهم شي أنت بخير يا بو سلطان"، و"ألف سلامات أستاذ طارق لا بأس وطهور إن شاء الله"، و"ليه كنت مريض أنت والله ما دريت إلا الحين".

وكانت خلافات ومشاجرات علنية قد اندلعت بين النجمين طارق العلي وحسن البلام بعد أن تبادل النجمان الهجوم أحدهما ضد الآخر من خلال مقاطع فيديو تداولها رواد السوشيال ميديا وبينت سبب المشكلة بينهما.

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وبدأ الأمر عندما قال طارق العلي في بث مباشر، إن حسن البلام يتمنى العمل معه؛ لأن شهرته تحققت بعد أن قام بمشاركة عملين معه، موضحا أن الأخير شكّل مجموعة مع عدد آخر من المشاهير ومن ثم لن يعمل معه، رغم أنه يعدّ نفسه مدرسا أخرجهم ومن ثم فهو ليس في منافسة معهم.

وأغضبت كلمات طارق العلي حسن البلام بشدة، ودفعته للظهور في مقطع فيديو للرد عليه، حيث قال: "رحم والديك وخّر عن طريقنا ولا تذكر اسمي، ولا كأنك تعرفني، لأنك آذيتني.. أنا ماني تلميذ أحد، وإذا أنا الحمدلله بفضل الله وبفضل الجمهور الكريم حققت نجاح فهذا بمجهودي وفني، إذا داوود حسين اللي هو داوود حسين، لين صرت نجم يقول مو أنا اللي طلعته، اللي طلعته موهبته، فكلامك فاضي يا طارق، بس يُبا".

وكان طارق العلي قد أشعل الجدل مؤخرا بخلافاته مع طليقته النجمة هيا الشعيبي إلى أن قامت الأخيرة بمصالحته بعد مرض ابنه الأخير، حيث أظهرت دعمها له لتذوب كل خلافاتهما.