آمال سعد الدين: شخصيتي في "حارس القدس" مغرية.. و"ضيعة ضايعة" استثنائي

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

أعربت الفنانة السورية آمال سعد الدين عن سعادتها بشخصيتها "أم عطا" التي تقدمها في مسلسل "حارس القدس" تأليف حسن م يوسف وإخراج باسل الخطيب وإنتاج المؤسسة العامة للإنتاج التلفزيوني والإذاعي والذي يتناول سيرة حياة المطران إيلاريون كبوجي وتبنّيه لقضية فلسطين والمراحل التي مر بها في حياته.

وكشفت في فيديو خاص لموقع فوشيا من منزلها أنها كانت سابقاً مصرة على عدم العمل على شخصيات بعدد مشاهد قليل لكنها وبعد قراءتها للنص وتعرفها إلى جوانب الشخصية اكتشفت خطأها وملأها الحماس لأداء الشخصية وحاولت الاستعانة بصديقة لها لتصحيح بعض الألفاظ وكيفية نطقها باللهجة الفلسطينية.

وأضافت أنها من شدة محبتها للشخصية لم تكن تحمل معها نصاً خلال التصوير وهو ما تفعله في أي مسلسل تشارك به حيث تحمل النص معها بشكل دائم.

وأشارت إلى أن مسلسل بحجم ومستوى " حارس القدس" وبأهمية الشخصية التي يتناول العمل سيرتها الذاتية يدفع بالممثل إلى الشعور بأنه يعمل من أجل القضية ومن أجل أولاده، ومن أجل وطنه. واعتبرت أن "أم عطا" تمثل فلسطين بقوتها وقضيتها.

ببساطة2

أيضاً تحدثت سعد الدين عن عملها الثاني الذي يعرض في رمضان الجاري وهو مسلسل "ببساطة2" من إخراج تامر إسحاق وإنتاج شركة روي للإنتاج الفني وتشارك الفنانة السورية بمجموعة لوحات كوميدية ناقدة تبحث عن الحلول من خلال طرح المشكلات. مؤكدة على أهمية التجربة في الوقت الحالي من خلال طرحها لقضايا آنية.

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وتحدثت عن إحدى اللوحات التي قدمتها لمدرّسة بين اليوم وقبل خمسة عشر عاما لإظهار الفروقات بين التدريس والطلبة خلال المرحلتين.

"ضيعة ضايعة"

وحول العمل الأبرز الذي ما زال محتفظاً بجمهوره ومتابَعا حتى اليوم وهو مسلسل "ضيعة ضايعة" قالت آمال سعد الدين أن العمل جمع عناصر نجاحه من النص إلى الإخراج إلى الملابس والأزياء ومن ثم الممثلين الذي عملوا على الشخصيات بتفاصيلها الصغيرة. مضيفة أن اجتماع هذه العناصر من الصعب اجتماعها بأي عمل آخر، واستطاع بكل هذه الأمور أن يحصد محبة الجمهور ومتابعيه.

وحول عملها في "الدوبلاج" قالت أنها تحب هذا النوع من الفن وهي تعمل على أفلام الكرتون والأطفال أكثر من الدراما ولاتمانع أن تضع صوتها على شخصية درامية مبينة أنها عملت بالدوبلاج منذ تخرّجها من المعهد ولم تزل مستمرة حتى اليوم.

الحجر المنزلي

وحول أوقاتها بالحجر المنزلي قالت أنها ملتزمة بالمنزل إلا في أوقات الضرورة والعمل حيث تقوم بتكثيف وجمع المواعيد لتسجيل الحلقات المتراكمة بوقت واحد، مؤكدة على الالتزام بكل وسائل العناية والوقاية والحماية. أما في المنزل فهي حريصة على التواجد مع العائلة التي باتت تجتمع دائماً بخلاف أوقات العمل والسفر والالتزامات المختلفة لكل منهم. مؤكدة على حرصها على ممارسة التمارين الرياضية ورياضة المشي، كذلك تهتم بمشاهدة أعمالها التي تشارك بها ومسلسلات أخرى في رمضان الجاري.