لجين عمران تتفاعل مع "البرنس": ممكن تحول البني آدم إلى حيوان مفترس!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تفاعلت الإعلامية السعودية لجين عمران، مع مسلسل "البرنس" للفنان المصري محمد رمضان، والذي ينافس من خلاله في الماراثون الرمضاني الحالي، حيث أبدت إعجابها بالعمل والقصة ككل.

ونشرت لجين صورة لها مع محمد رمضان، عبر حسابها الشخصي على "إنستغرام"، وكشفت عن رأيها في مسلسله الذي يذاع خلال الفترة الحالية عبر قناة "إم بي سي مصر".

وعلقت عمران على الصورة قائلة: "مسلسل البرنس دراما اجتماعية موجعة جدًا توضح كيف أن الفلوس تغير النفوس".

وأضافت الإعلامية السعودية: "ممكن تحول البني آدم إلى حيوان مفترس عديم الضمير مسلوب الرحمة".

وتابعت لجين: "في أمور كثير نشوفها في المسلسلات نستغربها.. لكن صدقوني الواقع لسة فيه للأسف أسوأ من المسلسلات والأفلام".

ووجهت لجين عمران رسالة لأبطال المسلسل، قائلة: "الكل أبدع في دوره وتحية لجميع الأبطال".

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مسلسل "البرنس" من إخراج وتأليف محمد سامي، وهو من بطولة محمد رمضان، نور اللبنانية، أحمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامي، سلوى عثمان، أحلام الجريتلي، محمد علاء، صفاء الطوخي، محمد مهران، رحاب الجمل، حازم إيهاب، أحمد داش.

وانتهى محمد رمضان من تصوير مسلسل "البرنس" قبل أيام من عرضه في رمضان، ويناقش العمل مشكلة "الميراث" الشائكة داخل المجتمعات العربية.

وتعد لجين عمران ليست الأولى من المشاهير العرب الذين تفاعلوا مع "البرنس"، حيث سبقها الفنان السوري فراس إبراهيم، الذي كان له رأي آخر، حيث وصف العمل بأنه دراما اجتماعية مُرّة وصعبة البلع كالعلقم.

وقال إبراهيم في منشورٍ له على صفحته الشخصية على موقع "فيس بوك"، إنه يتابع أكثر من عمل هذا العام لكنه فجع بتقديم الأسرة المصرية بكامل أفرادها بهذه الصورة البشعة والمشوهة، كما وصف ظهورهم بأنهم "أشرار، مجرمون، خونة، أنذال، جبناء، قتلة مدمنون"، ويعني بهم أفراد العائلة الستة الذين تحدث بينهم المشكلات بسبب الإرث.

وأضاف أن والدته مصرية وعاش نصف حياته في مصر ولم يعرف أو يسمع عن أن أسرة بكاملها يمكن أن تكون على هيئة الأسرة التي تم تقديمها في "البرنس" مفترضا أنه حتى لو كانت هذه الأسرة موجودة فعلا فإنه لا يتمنى أن يراها في مسلسل متابع بشكل كبير كمسلسل "البرنس".