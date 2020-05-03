متابعو رامز جلال يصلون لـ7 ملايين على إنستجرام

احتفل الفنان رامز جلال بوصول عدد متابعيه إلى 7 ملايين شخص عبر "إنستجرام". ونشر رامز جلال صورة له من برنامج "رامز مجنون رسمي" وعلق عليها "ماشاء الله لا قوه الا بالله اللهم لك الحمد حتي ترضي ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا..٧ مليون شكرا لاجمل فانز فى العالم، وربنا يتمها علي خير ويكملها بالستر". تدور فكرة برنامج «رامز مجنون رسمي» على أساس استدراج الضحية للمشاركة في برنامج باسم الحقيقة، من تقديم أروى، قبل أن يظهر رامز جلال ويوقع الضيف في مقلبه، ويتم ربط الضيف في كرسي يتم توصيله بالكهرباء ويتعرض الضيف إلى تعذيب رامز جلال. ويقوم رامز جلال، بتوجيه عدة أسئلة للضحية، قبل أن يحرك الكرسي الموصل بأداة تحكم ويرفعها في الهواء وفي كل الاتجاه وسط صراخ من الضحية. قد يهمك أيضا: خالد يوسف يؤكّد أنّ برنامج رامز جلال "كله تمثيل" ويُوجّه رسالة لمهاجميه رامز جلال يطعن على قرار منعه من الإعلام لحين تقنين أوضاعه بالنقابة

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