أحمد السبكي يتحدث عن أجر محمد رمضان ورفض عادل إمام العمل معه

حلّ المنتج أحمد السبكي ضيفاً على برنامج "شيخ الحارة والجريئة" الذي تقدمه المخرجة إيناس الدغيدي على قناة "القاهرة والناس"، حيث كشف العديد من الأسرار حول طبيعة عمله، والفيلم الذي لم يكتمل مع "الزعيم" عادل إمام، وعلاقته بالنجم محمد رمضان، وطبيعة خلافه مع الفنان محمد رجب.

وقال إنه كان من المفترض أن يشارك عادل إمام في عمل سينمائي كتبه الراحل محمود أبو زيد، ولكن لم يحدث نصيب، واصفاً إياه بالنجم الكبير الاستثنائي، وشرف لأي حد التعاون معه في أي عمل، مشيراً إلى أن "الزعيم" لم يأخذ موقفاً من أفلام السبكي.

وأضاف أن الفنان محمد رجب دائماً ما يتدخل في سيناريو العمل الذي يقدمه وأفلامه تحقق نجاحاً في دور العرض والدليل على ذلك فيلم "محترم إلا ربع" الذي نافس عدة أفلام تم طرحها معه في نفس الموسم، ومنها "ابن القنصل" و"زهايمر"، نافياً أن يكون هناك أي خلافات بينهما.

وأكد أن الفنان محمد رمضان يعتبر بمثابة ابنه في الوسط الفني، وهو أول من رفع أجره في أفلام السينما، ولو طلب مني أجراً زيادة لا أمانع ذلك، ولا يوجد خلافات معه حالياً.

وأشار إلى أنه لم يختلف مع محمد رمضان ولكنه الآن متعاقد مع شركات أخرى، ولكن في حال طلب منه العودة للعمل معه سيعود، مضيفا: "وقت ما بطلب محمد رمضان هيجيلي وهو مش قليل الأصل وأجره مش عالي".

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وردا على سؤال حول اتهامه بنشر البلطجة في أفلامه، قال السبكي قدمت 80 فيلماً ولم أدخل البلطجة البيوت، وهناك أفلام أخرى قدمت نفس نوعية أفلامي، زي "إبراهيم الأبيض"، لأحمد السقا، و"لا أحد بينتقدها"، كما أشار السبكي إلى أن أفلام الرقص والغناء للمطربين الشعبين التي يقدمها في الأعياد شهرت اسمه كمنتج فني.

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