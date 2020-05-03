جنات تكشف وجه ابنتها في عيد ميلادها

على عكس فنانين كثيرين يخفون وجوه أبنائهم خوفاً عليهم من الحسد، كشفت الفنانة المغربية جنات وجه ابنتها، في احتفالها بأول عيد ميلاد لابنتها مع زوجها في المنزل.‏

ونشرت جنات على حسابها الخاص في "إنستغرام" صورة مع ابنتها وزوجها وكتبت معلقة عليها: "كل سنة وأنتي منورة حياتنا يا جيني، أول ‏سنة عيد ميلاد، جنات مهيد".

واقتصر الاحتفال بعيد ميلاد ابنة جنات الأول على وجودها هي وزوجها فقط، وذلك بسبب الإجراءات الاحترازية المفروضة على البلاد بسبب تفشي فيروس كورونا في أغلب دول العالم، وفرض حظر التجوال الذي يبدأ في التاسعة مساء.‏

ويشار إلى أن جنات،غنت مؤخرًا الأغنية الدعائية لمسلسل "بخط الإيد"، وهي دويتو مشترك بينها وبين الملحن والمطرب وليد سعد، وهي ‏من ‏تأليف تامر حسين‎.‎

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وكانت جنات قد قدمت حفلين "أون لاين" خلال شهر نيسان (أبريل) الماضي، وذلك بسبب إلغاء جميع الحفلات الحية في مصر لحين انتهاء أزمة كورونا، وحققت بهما نجاحاً كبيراً.

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