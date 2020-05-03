اللقطات الأولى لياسمين صبري وأبو هشيمة من شهر العسل

القاهرة – لايف ستايل
شارك النجمة المصرية ياسمين صبري وزوجها رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة عبر حساباتهم على شبكات التواصل الإجتماعي، اللقطات الأولى من شهر العسل الخاص بهما.
وأظهرت صور وفيديوهات ان الثنائي اختار وجهة ساحلية إذ ظهرا في رحلة بحرية، مارسا خلاللها الألعاب المائية.
وكان أبو هشيمة وياسمين أقاما في عش الزوجية عزومة إفطار لبعض الشخصيات العامة والأصدقاء، من ضمنهم الإعلامي خالد صلاح وزوجته شريهان أبو الحسن.
يذكر أن ياسمين صبري ورجل الأعمال أحمد أبو هشيمة احتفلا بعقد قرانهما في حفل عائلي بسيط، في مفاجأة للجمهور حيث لم يعلنا قبلها أي تجهيزات أو تحضيرات للزواج، ليكون حفل عقد القران مفاجأة مثل حفل الخطوبة، الذي تم الإعلان عنه أيضاً بالصدفة، بعدما نشر صورة ليديه تحتضن يد ياسمين التي ربطها الجمهور بها بسبب الخاتم والسوار اللذين كانت ترتديهما.
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