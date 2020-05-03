رحيل المغني المكناسي "الشيخ مويزو" عن سنّ ناهز 73 سنة

رحل عن دنيا الناس المغني المكناسي مويزو، المعروف بـ"الشيخ مويزو"، عن سنّ ناهز 73 سنة، وهو سليل عائلة من الموسيقيين، ووالده هو الموسيقي يعقوب عطياس.ووفق كتاب الموسيقى اليهودية بالمغرب، للباحث أحمد عيدون، فإنّ لمويزو عددا من الأغاني التي تحيل على "الزدكيم المغربي"، وينزع إلى تناول المواضيع الطّريفة الزّاخِرَة بالحيويّة والدّعابَة، وهو ما يمكن ملامسته من إعادة الاستماع إلى أغنية "الطّنجية" أو "الرّوسيات".وتعلّم الشيخ مويزو الموسيقى بالاستماع بدءا إلى المجموعات الموسيقية اليهودية، وفق المصدر نفسه؛ وصار المعلم دافيد بن هاروش في ما بعد قدوته وصاحب الأثر الأكبر في أسلوبه الفني، في دولة الاحتلال الإسرائيلي.

وشقّ مويزو مساره الموسيقي بالغناء والعزف على آلة الماندولين، قبل أن يتحوَّل، حَسَبَ عمل عيدون التأريخي، للعزف على آلة الكمان، وألّف ما بين سنتَي 1962 و1970 الأغاني التي يُقَدِّرُ شخصيّا مبيعاته منها بحوالي أربعين أغنية، أخذها عنه الفنان سليمان المغربي.وبدأ مويزو تجربة التسجيل المباشر في آخر سنوات الستين، وحقّق رواجا كبيرا في المبيعات، سجّل بعده العشرات من الأعمال والأشرطة، ورحل إلى دولة الاحتلال عام 1962، حيث ورث عن بن هروش كتاب أغانيه ذات الصلة بالإرث الموسيقي المغربي والتاريخ اليهوديّ المغربي.وأحيى مويزو، وفق عيدون، عدّة حفلات في أوروبا، خاصّة بفرنسا، وقدّم عرضا مع الجوق الوطني الجزائري في فرنسا لبراعته في الأسلوب الجزائري، ولم يعد إلى مسقط رأسه المغرب إلا مرة واحدة، بعد رحيله، لإحياء قدّاس يهودي.

ونعت "جمعية ميمونة" المغربية المهتمّة بالتراث الثقافي اليهودي المغربي مويزو، قائلة: "انتقل فنّان يهودي مغربي آخر إلى رحمة الله تعالى، بوفاة موسى عطية أو كما يُعرَف عند جمهوره بالشيخ مويزو"، مذكّرة بكونه ابن "عائلة مغربية عريقة في العاصمة الإسماعيلية مكناس، وكان مغنيا، وعازف كمان، وكاتب كلمات أغان ستبقى حاضرة".وخلّف الشيخ مويزو مئات الأعمال بالدارجة المغربية، من عشقيّات، وسرديّات مغنّاة، وأخرى ساخرة، وأغان تتغنّى بالملك الراحل الحسن الثاني وأبيه السلطان محمد الخامس، وتتحسّر "على دوك الأيام الغابرة"، وتشيد بالعلاقات المشتركة بين المسلمين واليهود، يقول من بين ما يقوله فيها: "إبراهيم الخليل بوكم وبونا (...) إسحاق وإسماعيل خلقهم ربّ العالمين

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