مُتحدث الجيش الإسرائيلي يهاجم مسلسل "النهاية": خيال لا يستحق التعليق

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"الخليج 365" من بيروت: غرد المُتحدث للجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، إن المسلسل التليفزيوني المصري (النهاية) لا يستحق التعليق، بعد أيام من بيانٍ أصدرته وزارة الخارجية الإسرائيلية، اعترضت فيه على تنبؤ الحلقة الأولى من العمل بـ"زوال إسرائيل".

وكتب أدرعي في تغريدةٍ عبر تويتر: "يتحدثون ويعملون مسلسلات خيالية، ونحن نصنع المعجزات يومًا بعد يوم... شاء من شاء وأبى من أبى ستبقى إسرائيل لأبد الآبدين....".

في حين وصف أدرعي من يغضب من كلمة "التطبيع" بأنه "فاقد البوصلة ضعيف الإرادة"، على حد تعبيره.

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وينتمي مسلسل "النهاية" من بطولة الفنّان المصري يوسف الشريف، وتأليف عمرو سمير عاطف، وإخراج ياسر سامي، إلى فئة الخيال العلمي.

وتدور أحداث المسلسل في العام 2120، حول "مهندس يحاول التصدي لتأثيرالتكنولوجيا على العالم، لكن يتغير كل شيء، حينما يقابل إنسان آلي مُستنسخ منه". وتنبأت الحلقة الأولى من المسلسل "بزوال إسرائيل بعد تفكك الولايات المتحدة"، في مشهد يشرح فيه مُعلم لتلامذته عن "حرب تحرير القدس" التي "انتهت بسرعة وتسببت في تدمير دولة إسرائيل الصهيونية، بعد أقل من 100 عام على قيامها، وهروب معظم اليهود في إسرائيل وعودتهم إلى بلدانهم الأصلية في أوروبا"، بحسب ما ورد في سياق المشهد.

وهو الأمر الذي اعترضت عليه الخارجية الإسرائيلية، في بيانٍ لها، ووصفته بـ"غير المقبول" و"المؤسف"، خاصّة "بين الدول التي أبرمت اتفاقية سلام منذ 41 عامًا"، بحسب ما نقلت صحيفة "جيروزاليم بوست". في المقابل، يحظى مسلسل "النهاية" بأصداءٍ طيبة، وتصدر قائمة المواضيع الأكثر رواجًا على مستوى مصر في تويتر لأكثر من مرة منذ بدء عرضه في موسم دراما رمضان 2020.