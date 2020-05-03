عبدالمجيد عبدالله مستاء من منتقديه بسبب نشر الأغاني في رمضان

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"الخليج 365" من بيروت: رد الفنان السعودي، عبدالمجيد عبدالله، أمس السبت، على بعض منتقديه بسبب إعلانه طرح أغنية خلال شهر رمضان، مطالبا بالكف عن النظر للفنانين بـ"دونية" ولافتا إلى أن الدولة "معترفة بالفن".

وكان عبدالله قد أعلن أنه سيطرح أغنية "سامح الله احتياجي" وذلك في تغريدة عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر نشرها في 29 إبريل/نيسان الماضي، ما أثار موجة من الانتقادات ضده.

وهاجم عدد من المغردين الفنان السعودي بسبب نشر الأغنية في رمضان إذ قال أحدهم: "أتوقع غلطه تنزل تغريده في هذا الوقت والساعه مصلين الفجر وصايمين وتقول البوم منت صابر اقلها بالليل غلطة الشاطر عشر وعبدالمجيد بمليون".

ورد عبدالله على المغرد قائلا: "جزاك الله خير يابوسليمان وتغريدتي ماهي غلطه ومش مجبور انك تشوفها واذا عالنصف دقيقه فيديو مع محبيني نسمع شي ترى اللي موعاجبه لا يدخل".

وبعد موجة من الانتقادات التي طالته بسبب طرح الأغنية، نشر عبدالله تغريدة السبت، قال فيها: "يا جماعة انا بحكي مع جمهوري والواحد ما عنده شي صارت مشكله اللي ما يعجبه لا يدخل واذا تعتبرو الاغاني حرام ترى غيركم يشوف غير كذا لا تدوشونا الله يصلحكم وكل واحد داخل المنشن مفتي ويشتم كفاكم النظرة الدونية للفنانين ترا فيهم خير اكثر من بعض ناس كثير والدولة ما قصرت معترفة بالفن وكفى".