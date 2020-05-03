بسبب قطر.. حفيد عمر الشريف يثير الجدل

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"الخليج 365" من بيروت: شارك عمر جونيور، حفيد الفنان الراحل عمر الشريف، متابعية بصورة جديدة له عبر حسابة الخاص على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستغرام"، وظهر بالصورة وهو يرتدي ثوباً تقليدياً أمام علم قطر، وذلك بعد صورته الفاضحة التي ظهر فيها مرتدياً حمالة صدر نسائية.

وقدم حفيد عمر الشريف الشكر لـ"قطر"، في تعليقه على الصورة، لتنهال عليه التعليقات التي استنكرت علاقته بـ"قطر"، وسبب اتجاهه لها لا سيما بعد صوره وفيديوهاته وتصريحاته الفاضحة.

ويذكر أن حفيد عمر الشريف سبق ان اعترف بأنه مثلي الجنس، وظهر في فيديو نشره عبر حسابه الرسمي على الإنستغرام"، بصحبة الممثل الإسرائيلي إلياد كوهين، خلال حفل توزيع جوائز الأوسكار، وقام الأخير بتقبيله على السجادة الحمراء، بينما قام عمر بالتقاط الفيديو على طريقة السيلفي.