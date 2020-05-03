عمرو واكد يثير ضجة بعد مشاركته في عمل ضم نجمة أفلام إباحية

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"الخليج 365" من بيروت: أثار الإعلان الترويجي للجزء الثاني من المسلسل الأمريكي "رامي - RAMY" الذي يشارك فيه الممثل المصري عمرو واكد ضجة وحالة من الجدل داخل مصر.

وظهر الممثل المصري في إحدى لقطات الإعلان، إضافة إلى ممثلة الأفلام الإباحية الأميركية من أصل لبناني، مايا خليفة، الأمر الذي أثار استنكارا في صفوف بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وعبر أغلبهم عن صدمته من ظهور خليفة في المسلسل، وهاجموا عمرو واكد، مؤكدين انه "أصبح لا يفرق شيء معه سوى المال، إذ سبق أن ظهر في عمل فني مع ممثل إسرائيلي، وها هو الآن يظهر مع ممثلة إباحية".

يذكر أن عمرو واكد هارب من مصر بسبب الأحكام التي أصدرتها محكمة جنح التهرب الضريبي، بمجمع محاكم التجمع الخامس، بمعاقبته بالحبس ستة شهور، وغرامة مالية، وإلزامه بالمصروفات. وهو معروف بمعارضته لحكم السيسي في مصر.