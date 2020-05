10 برامج جديدة على OSN Living وOSN Mezze في شهر مايو

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي تلغرام







"الخليج 365" من بيروت: تقوم OSN، شبكة المحتوى الترفيهي بتلبية أذواق الجميع مع قائمة من 10 عروض ومواسم جديدة على قنواتها OSN Living وOSN Mezze.

وسيكون المشاهدين على موعد مع أجمل برامج ومسابقات الطهي التي تزخر بأشهى الوصفات عبر 7 مواسم جديدة على OSN Mezza خلال شهر مايو، بالإضافة إلى سلسلة برامج تحسين المنزل وحفلات الزفاف على قناة OSN Living لكل محبيّ برامج "قم بها بنفسك" (DIY) ومنظمي المناسبات.

OSN Mezze

Advertisements

مواسم جديدة

1. Hell’s Kitchen - الموسم 18 (من الأحد إلى الثلاثاء، الساعة 20:00 بتوقيت المملكة العربية السعودية، ابتداءً من 31 مايو)

يعود أشهر برامج مسابقات الطبخ بموسم جديد مع غوردون رامزي، حيث يتنافس ثمانية متسابقين جدد مع ثمانية من الطهاة المهرة على منصب كبير الطهاة في أحد مطاعم غوردون في لاس فيغاس.

2. Yes Chef - الموسم 2 (الجمعة والسبت، الساعة 20:00 بتوقيت المملكة العربية السعودية، ابتداءً من 9 مايو)

موسم جديد من برنامج مسابقات الطبخ التي يستضيفها شير مورفي، حيث يدعو طهاة محترفين لاختيار طهاة هواة للإشراف عليهم وتوجيههم ومساعدتهم للوصول إلى النهائيات.

3. Bake with Anna Olsen - الموسم 4 (من الأحد إلى الخميس، الساعة 18:00 بتوقيت المملكة العربية السعودية، ابتداءً من 24 مايو)

تأخذ الطاهية آن أولسن مشاهديها في رحلة تعلّم شهية تبدأ بأساسيات صنع المخبوزات، وصولاً إلى وصفات احترافية.

عروض جديدة

4. Ainsley’s Mediterranean Cookbook (الجمعة والسبت، الساعة 19:00 بتوقيت المملكة العربية السعودية، ابتداءً من 29 مايو)

انضموا إلى أينسلي هاريوت في رحلة لاستكشاف تاريخ الطبخ في منطقة الشرق الأوسط ومصادر مكونات الأطباق المتوسطية.

5. Just Jen (كل يوم اثنين، الساعة 19:00 بتوقيت المملكة العربية السعودية، ابتداءً من 25 مايو)

إذا كنتم ترغبون بإبداع بعض الأطباق الشهية أو تشعرون بالجوع فحسب، عليكم الانضمام إلى جين فانومرات في وهي تحضّر وصفات شهية وجيدة للصحة ومناسبة للمنزل.

6. Be Our Chef (الجمعة والسبت، الساعة 18:00 بتوقيت المملكة العربية السعودية، ابتداءً من 29 مايو)

مسابقة طبخ جديدة من +Disney الأصلية، حيث تتنافس خمس عائلات محبة للطعام على إبداع أطباق شهية مستوحاة من سحر ديزني. وفي كلّ حلقة تتنافس عائلتان في تحد خاص للطهو مستوحى من عالم والت ديزني.

7. Mary’s Kitchen Crush (من الأحد إلى الخميس، الساعة 18:30 بتوقيت المملكة العربية السعودية، ابتداءً من 24 مايو)

تقدم الشيف ماري بيرغ نصائح حول التعامل مع توتر الطبخ، بالإضافة لنصائح لتوفير الوقت في المطبخ، سواء لإعداد الطعام لمناسبة ما أو عشاء عادي.

8. Living on the Veg. (كل يوم أحد، الساعة 19:00 بتوقيت المملكة العربية السعودية، ابتداءً من 31 مايو)

أصبح الآن بإمكان عشاق المأكولات النباتية متابعة برامج الطهي الخاصة بمأكولاتهم النباتية مع الطهاة هنري فيرث وإيان ثيسبي (BOSH! TV) وضيوفهم الذين يحضرون وصفات نباتية مميزة وشهية.

OSN Living

9. The Fixers (من الأحد إلى الثلاثاء، الساعة 19:00 بتوقيت المملكة العربية السعودية، ابتداءً من 31 مايو)

يقوم أربع بناة ماهرون بمساعدة الناس على تحسين حياتهم في عشر مواقع نائية ضمن برنامج جديد لتحسين المنازل.

10. Our Wedding Story (من الأحد إلى الثلاثاء، الساعة 18:00 بتوقيت المملكة العربية السعودية، ابتداءً من 31 مايو)

برنامج من إعداد نيك وكولين، حيث يأخذون المشاهدين في رحلة رائعة إلى عالم حفلات الزفاف الجميلة وقصص الأزواج التي تخطف الأنفاس، ابتداءً من لحظة لقائهم وحتى تكليل علاقتهم بالزواج.