وفاة المغني المكسيكي أوسكار شافيز بعد إصابته بـ"كورونا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أعلن موقع مجلة Time، خبر وفاة أحد أشهر مغني الاحتجاجات في المكسيك، أوسكار شافيز، عن عمر 85 عامًا بعد إصابته بفيروس كورونا.

وأكد وزير الثقافة المكسيكي وفاة شافيز، ونقلت المجلة عن معهد الضمان الاجتماعي للعاملين بالولاية إنه توفي من مضاعفات COVID-19 بعد أن دخل المستشفى يوم الثلاثاء وهو يعاني من أعراض الفيروس المستجد.

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وقال المعهد إن شافيز عانى من صعوبة واضحة في التنفس وعانى من أمراض في الرئة مزمنة، وقالت إنه أثبتت اختبارات إصابته بالفيروس التاجي.

اشتهر شافيز بأغاني شعبية تسخر من النخبة السياسية الفاسدة في المكسيك. إحدى هذه الأغاني كانت "لا كاسيتا- البيت الصغير".

وكتب وزير الثقافة المكسيكي أليخاندرا فراوستو عبر حسابه على "تويتر": "شكرًا لك، أوسكار شافيز، كانت حياتك رحلة جديرة بك! تعاطفي العميق مع أقاربك وأصدقائك ورفاقك في النضال والغناء".