تراند اليوم : فنانة شهيرة تهين "رامز جلال": البصق في وجهه أفضل من 10 مليون دولار

شنت الفنانة المغربية مريم حسين، هجومًا لاذعًا على برنامج "رامز مجنون رسمي"، والفنانات اللواتي ظهرن مع الفنان المصري، رامز جلال،

وقالت عبر فيديو على تطبيق "سناب شات" إنها تفضل أن تقوم بـ "البصق"، في وجه رامز في حال استضافها في برنامجه عن الحصول على أمواله وقول كلمات الإطراء له التي يطلب من المشاركين ترديدها.

وعبرت مريم عن شعورها بالاستياء من الفنانات المشاركات معه، ووافقن على ترديد ما يطلبه منهن. واعتبرت أن من خضعن له من الفنانات "مذلولات"، وقالت إنها لن تكون مثلهن بأي حال من الأحوال.

وعبرت الفنانة المغربية عن رفضها المشاركة في البرنامج مهما كانت المغريات، قائلة: "لن أظهر حتى ولو أعطاني 10 ملايين دولار".

مع ذلك، قالت مريم إن ابنتها تضررت من برنامج "رامز مجنون رسمي"، لذلك لا تشاهده بوجودها، وتنتظر نومها أولاً، وحين تُشاهده تضحك وتصفق له وتصرخ "برافو رامز"، "استمر يا رامز"، و"حار على اللي يحاربك".

