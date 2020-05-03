تراند اليوم : تعليق صادم من زوج فنانة سعودية شهيرة بعد ولادتها "أنثى"



صدم الكاتب والناقد الفني السعودي محمد سلامة، متابعيه عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بتعليقه على ولادة زوجته الفنانة السعودية مروة سالم، مولودتهما الأولى.

ونشر "سلامة" عبر حسابه، صورة لزوجته من المستشفى، بعد الولادة، وعلّق: "ولدت مروة سالم"، كما كتب: "رغم حبّي الجم لزوجتي.. إلا أني لأ أنصح بالإنجاب إلا للضرورة.. لا أحتاج لتوضيح السبب".

وأثار تعليق زوج الفنانة السعودية، جدلًا بين متابعيه، إذ وجه أحدهم سؤالاً له عن ضرورة الإنجاب من وجهة نظره، ليرد قائلاً: "حبك الجمّ لزوجتك حين يكون هذا طلبها".

وعلق أحد متابعيه قائلًا :" أخ محمد معاناتك خلال تربية أطفالك ليست مقياسآ على فشل إحدى أهم النعم على البشرية و هي التكاثر و التفاخر بعلم و أدب و إنجازات الذرية في خدمة ذويهم و أوطانهم و ربما يكون التقصير من قبلك فهل جلست و راجعت و قيمت إسلوبك و إهتمامك و طريقة تربيتك لأبنائك ؟.. كن جميلآ تر الوجود جميلا".

وكانت سالم قد كشفت مؤخراً جنس جنينها، من خلال مقطع فيديو نشرته عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، وظهرت وهي تمسك بالون كُتب عليه "Boy or Girl"، لتؤكد بعد ذلك أنها تنتظر مولودة "أنثى".

ونشرت مروة سالم أمس صورة لها رفقة طفلتها وعلقت بالقول :"الليلة ليلة "فرح" واحلى الليالي ليلة "فرح"، فيما يؤكد أنها أطلقت اسم "فرح" على مولودتها.

رغم حبّي الجم لزوجتي..

إلا أني لأ أنصح بالإنجاب إلا للضرورة. — محمد سلامة (@mmmsssalama) May 1, 2020

— محمد سلامة (@mmmsssalama)— مروة سالم (@MarwaSB)



