تراند اليوم : مفاجأة.. ياسمين صبري تزوجت سرًا من رجل متزوج وأنجبت طفلة قبل "أبوهشيمة"

تصدرت الفنانة المصرية ياسمين صبري حديث وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي في الآونة الأخيرة، خاصة بعد غعلان خطوبتها من رجل الأعمال أحمد أبوهشيمة، ثم الزواج منه في فترة قصيرة.
وتصدرت الترند على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد حلقتها في برنامج "رامز مجنون رسمي"، والتي أثارت جدلًا وخرجت بعدها بنشر صورة رفقة زوجها معلقة بالقول "وسيد الرجال".
لكن ما لايعرفه كثيرين عن الفنانة ياسمين صبري، أنها كانت متزوجة سرًا من طبيب صاحب مستشفى خاص، وأنجبت منه طفلة في أمريكا وتركتها مع والدتها، قبل أن تعود وتعلن عن زواجها منه الأمر الذي رفضه كون زوجته الأولى من عائلة كبيرة.
وكشفت ياسمين صبري في إحدى مقابلاتها التلفزيونية، أن إسم زوجها الأول محمد وهو رياضي، وقد تعرفت عليه نتيجة عمل والدها الطبيب بالمستشفى نفسها، ويكبرها بسنوات وذلك قبل دخولها المجال الفني، ثم بعد ذلك بدأت خطواتها الفنية الأولى.
ياسمين وافقت على الإرتباط به سراً، وسافرت إلى أميركا، حيث تعيش والدتها، لتنجب إبنتها الأولى، ثم عادت إلى مصر بعد ذلك وحدثت خلافات مع زوجها، وإنفصلت عنه للمرة الأولى، ثم بدأت خطواتها الفنية وحققت النجاح، وعادت لزوجها بعد الصلح بينهما، وكانت تشكو دائماً من تعلقه بزوجته وأولاده.
وكان طليقها يعترض على تعلقها الدائم بعملها الفني، وترك إبنتها في أميركا مع والدتها، ولكن حدثت المشكلة الكبرى بعد أن كشفت عن زواجهما، وهو ما كان يرفضه زوجهاً إحتراماً لزوجته الأولى، التي تنتمي لعائلة عريقة، فوقع الطلاق.
وتزوجت ياسمين صبري مؤخرًا من رجل الأعمال البارز أحمد أبوهشيمة، الذي سبق له الزواج من الفنانة اللبنانية هيفاء وهبى.