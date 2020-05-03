تشكيلة مميّزة من الأطباق اللذيذة لتحضيرها في رمضان

ميرنا وليد - بيروت - في شهر ​​رمضان​​ تكثر الدعوات والمناسبات الاجتماعية، وأية وليمة رمضانية لا بد فيها من تحضير تشكيلة مميّزة من مختلف أصناف الطعام والأطباق اللذيذة، كما يجب أن يكون الطعام جميل الشكل ومتقناً انيقا في تقديمه وصحياً في الوقت نفسه.

وتعدّ خطوة اختيار الأطباق التي ستُعدّها ربّة المنزل، من أصعب خطوات تحضير المائدة.

ألذّ وصفات الأطباق الرمضانية التي يمكن إعدادها:

شوربة ​السبانخ​ والموزاريلا

المكونات

كوبان من الماء، بدرجة حرارة معتدلة

مغلف من شوربة كريمة السبانخ

عودان من الخبز الإيطالي

ملعقتان كبيرتان من جبنة الموزاريلا، مبشورة

طريقة التحضير

تُحضر الشوربة بمزج شوربة كريمة السبانخ والماء ويُغلى المزيج على نار من متوسطة إلى منخفضة لمدة 5 دقائق.

تُقسم الشوربة في صحنين مقاومين لحرارة الفرن، ويوضع أعواد الخبز بالأعلى ثم تُرش ملعقة كبيرة من الجبنة على كل صحن.

يوضع الصحنين في الفرن تحت المشواة حتى تذوب الجبنة. يُقدم في الحال.

​البرغل​ ب​الطماطم​ مع كرات ​اللحم​

المكونات

600 غ من لحم الكفتة، مقسّمة على شكل كرات لحم صغيرة

حبة متوسطة الحجم من ​البصل​، مقطعاً

ملعقة كبيرة من الزيت النباتي

3 ملاعق كبيرة من معجون الطماطم

كوبان من البرغل الخشن

2 مكعب مرقة ​الدجاج​ بالأعشاب من ماجي

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4 أكواب من الماء

طريقة التحضير

في قدر لتحضير ​الأرز​ وغير قابلة للالتصاق، تُطهى كرات اللحم المجهزة بالزيت حتى تنضج ثم تُنزع وتُترك جانباً.

يُضاف البصل في القدر نفسها ويُقلى حتى يصبح طرياً. يُضاف معجون الطماطم والبرغل ويُطهى لمدة دقيقتين إضافيتين.

يُضاف مكعبان مرقة دجاج بالأعشاب والماء وتُحرك فوق نار متوسطة الحرارة حتى تُخلط بالكامل. يُعاد وضع كرات

ستروغنوف اللحم الحرّ

المكونات

حبة كبيرة الحجم من البصل

250 غ من الفطر الأبيض

50 غ من شرائح لحم البقر الطري، مقطعاً رفيعاً

مغلف واحد من خلطة التوابل الحارة

كوب واحد من الماء

نصف كوب من كريمة الطبخ

ملعقتان صغيرتان من خردل ديجون

ملعقتان كبيرتان من الطحين

طريقة التحضير

يتم تسخين الفرن على حرارة 200 درجة مئوية.

يُفرم البصل ويُقطع الفطر إلى شرائح متوسطة الحجم.

توضع شرائح اللحم في كيس الفرن المرفق، وتُضاف خلطة التوابل الحارة، وتُغلف جيداً، ثم يربط الكيس جيداً بواسطة الرابطة المرفقة.

توضع في صينية بالفرن وتُطهى لمدة 35 دقيقة.

تُقدم مع الأرز أو ​المعكرونة​ كصحن جانبي.