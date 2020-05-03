الجندي الأمريكي قاتل ” أسامة بن لادن ” يكشف بعد 9 سنوات تفاصيل مثيرة للعملية وكيف اقتحمت القوات الأمريكية الخاصة منزله

كتب امير فتحي في الأحد 3 مايو 2020 12:11 مساءً - نشر موقع ” فوكس نيوز ” أجزاءا من شهادة الجندي الأمريكي ” روب أونيل ” الذي نفذ عملية قتل المطلوب الأول على لائحة الإرهابيين الأمريكية والزعيم السابق لتنظيم القاعدة ” أسامة بن لادن ” .

وكشف روب أونيل خلال لقاءا معه تفاصيل مثيرة حول تلك العملية بداية من استعداده لها حتى تنفيذها .

حيث قال إنه تلقى تدريبا استمر عدة أسابيع لتنفيذ المهمة .. وقد استغرقت رحلة فريقه بالطائرة إلى منزل بن لادن حوالي 82 دقيقة .

وأشار أونيل إلى أنه في ذلك الوقت كان تفكيره منصبا حول إتمام تلك المهمة بنجاح وتصفية الرجل المسئول عن هجمات 11 سبتمبر التي أودت بحياة ما يقرب من 3 آلاف شخص .

وأضاف إنه كان يظن أن مهمته قد تكون ذات اتجاه واحد أي أنه ربما لن يعود منها نظرا لخطورتها ولكن الأمر كان يستحق بالنسبة له ولزملائه على حد قوله .

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وتابع : ” حين فتحت أبواب الطائرة تأكدت أن هذا ليس موقع تدريب في جبال الولايات المتحدة وليست صحراء إنها مدينة ” .

وتحدث روب أونيل عن كيفية تسلل فريق العملية إلى منزل أسامة بن لادن واقتحامه .. واستكمل قائلا : ” صعدنا جميعا الدرج إلى داخل الغرفة .. لم نر الرجل الكبير حتى الآن .. هل غادر أم كان هناك ” .

وقال أونيل إنه وجد ستارا أمامه وبإزاحته وجد خلفه عددا من السيدات هن بنات بن لادن وإحدى زوجاته .. وقد تصور وزملاؤه أنهن ربما يحملن أحزمة ناسفة إلا أن أحد عناصر الفريق أبعدهن مخاطرا بحياته إذ كان يمكن أن يتلقى رصاصة من بن لادن الذي كان موجودا في المكان .

وحين عثر أونيل على أسامة بن لادن فقد تبين أنه لم يكن مسلحا مضيفا : ” وضعت يدي عليه ودفعته إلى الردهة .. كانت ذراعه على كتف إحدى زوجاته ثم حدقت في الوجه الذي رأيته آلاف المرات ” .

وبسؤاله عن إذا ما كان قد قال روب أونيل شيئا ل ” بن لادن ” قبل إطلاق النار أجاب : ” لا .. لقد التقينا لثانية واحدة .. كان هذا كل شيء ” .