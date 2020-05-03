مريم حسين تنهار من البكاء: “السجن ودخلتني اش تبغي مني بعد؟”

كتب امير فتحي في الأحد 3 مايو 2020 12:11 مساءً - انهارت الفنانة المغربية “مريم حسين” من البكاء في فيديو جديد لها نشرته عبر احد حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.
ويسمع في الفيديو صورت مريم حسين وهي تبكي وتقول أن هناك مجموعة من الأشخاص يلاحقونها ويتعقبون تصرفاتها.
وقالت مريم حسين: “الشيء الوحيد الذي سأقوله حل عني استاذ صالح الجسمي حل عني” وتابعت باكية “خلاص السجن ودخلتني ما ارتحت اش تيغي مني بعد”.
واضافت مريم حسين: “أنا اناشد الحكومة اناشد اي مسؤول في الامارات ان يشوفولي حل”.
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