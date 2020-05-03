كنزة مرسلي تفوز بجائزة عالمية جديدة

متابعة بتجـــــــــرد: حصدت النجمة الجزائرية كنزة مرسلي جائزة Golden Panther Music Awards 2020 عن فئة أفضل فنانة شابة في الشرق الأوسط، وتُعد المرة الثانية التي تفوز بجائزة عالمية بعد جائزة Big Apple Music عام ٢٠١٦.

نالت كنزة مرسلي جائزة “غولدن بانثر” في حفل أُقيم “أونلاين” على اليوتيوب من مدينة نيويورك بسبب فيروس كورونا، وحصدت الجائزة نتيجة عدة عوامل، أهمها الإقبال الجماهيري على الفنان وقوة الأغنيات التي يُقدمها.

وشكرت كنزة مرسلي جمهورها على دعمهم المتواصل لها، وتصويتهم المكثف لنيلها الجائزة، وتوجهت بالشكر لهم عبر حسابها الرسمي على انستغرام، مُعتبرةً أن أجمل هدية قد يتلقاها الفنان من جمهوره، تلك الجائزة العالمية.

وتوجهت أيضاً شركة لايف ستايلز ستوديوز بتهنئة كنزة مرسلي على الجائزة، خاصةً بعد التعاون المستمر بينهما منذ عامين، حيث تعاون الطرفان بأربع أغنيات مصورة حققت ملايين المشاهدات، وآخرها أغنية “كانت باينة” التي حققت نحو 9 مليون مشاهدة في غضون 3 أشهر.

وشكرت كنزة مرسلي شركة لايف ستايلز ستديوز على دعمها المستمر، وقالت عبر حسابها الرسمي على تويتر “شكر كبير للشركة الغالية على قلوب الكل، و انا بدوري اهدي هذه الجائزة العالمية لكم نتاج نجاحنا سويا و مجهوداتنا الجبارة و الأعمال الفنية الراقية و عقبال نجاحات اخرى على اعلى مستوى”.