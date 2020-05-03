متابعة بتجـــــــــرد: أفادت صحيفة “سبورت” الإسبانية، نقلاً عن صحيفة “بيلد” الألمانية، أن نادي برشلونة الإسباني مهتم بالتعاقد مع جناح بوروسيا دورتموند الألماني جادون سانشو، حيث يضعونه كخطة بديلة في حال فشل التوقيع مع نيمار في الصيف المقبل.

ويقدر النادي الألماني قيمة نجمه الواعد بحوالي 130 مليون يورو. مانشستر يونايتد يتصدر قائمة الأندية المهتمة، لكن مفاوضاته مع دورتموند لم تؤتِ ثمارها بعد.

ويعد سانشو هو ثامن أغلى لاعب في العالم خلف مبابي، ستيرلينغ، نيمار، هاري كين، دي بروين، محمد صلاح، وماني، لكن النجم الإنجليزي يتمتع بميزة أنه الأصغر من بينهم جميعاً. في سن الـ20 عاماً فقط، تبلغ قيمته بالفعل 117 مليون يورو، وفقاً لموقع “تروانسفير ماركت” المختص، على الرغم من أن النادي الألماني يطلب 130 مليون يورو مقابل انتقاله.

العلاقات بين برشلونة وبوروسيا دورتموند جيدة، نتيجة للانتقالات العديدة التي حدثت في السنوات الأخيرة بين الناديَين، والتي كان عثمان ديمبيلي آخرها.

ومن الممكن أن يستغل برشلونة اهتمام دورتموند بالتعاقد مع أنسو فاتي ودمجه في الصفقة لتخفيض قيمتها. يبلغ الفرق في قيمة اللاعبين حوالي 81 مليون يورو (117ـ36).

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لماذا جادون سانشو أفضل لبرشلونة من نيمار؟

تحوم الكثير من الشكوك بشأن عودة نيمار إلى برشلونة لأسباب مختلفة. أولها مطالب باريس سان جيرمان المالية المرتفعة، حيث لن يتخلى عن اللاعب بأقل من 170 مليون يورو، أغلى بكثير من سانشو. إضافة إلى الانقسام داخل برشلونة بين مؤيد ومعارض لعودة نيمار، بسبب الطريقة التي خرج بها، على عكس سانشو الذي سيكون مرحباً به من الأغلبية داخل النادي الكتالوني.

العمر هو عامل آخر. سانشو أصغر بكثير من نيمار. صحيح أن نيمار يتمتع بميزة أنه لن يحتاج إلى التكيف بينما لم يكن من السهل على اللاعبين الإنجليز الاندماج سريعاً في برشلونة، إلا أن سانشو وبسبب كونه إنجليزياً، هناك دائماً خيار أن يتم بيعه بمبلغ ضخم لأحد أندية الدوري الإنجليزي الممتاز.

إحدى المخاوف الأخرى بشأن عودة نيمار، هي حظه السيئ مع الإصابات منذ مغادرته برشلونة. لم يتمكن اللاعب من إنهاء أيٍّ من المواسم التي بدأها مع باريس سان جيرمان، حتى الآن، بسبب الإصابة، قبل توقف الموسم الجاري لانتشار فيروس كورونا.