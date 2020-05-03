هافثور بيورنسون يسجل رقمًا قياسيًا في “الرفعة المميتة”

متابعة بتجــــــــرد: حقق الممثل الأيسلندي القوي هافثور بيورنسون، بطل مسلسل “جيم أوف ثرونز”، رقمًا عالميًا في رفعة الاثقال المميتة، السبت، عندما رفع وزناً يبلغ 501 كلغ في أيسلندا.

وذكرت إذاعة “إي إس بي إن” الرياضية الأمريكية، السبت، أن الرباع البالغ من العمر 31 عاماً رفع 501 كلغ، بزيادة كلغ واحد عن الرقم القياسي السابق المسجل باسم البريطاني إيدي هول في عام 2016.

وكتب بيورنسون عبر صفحته على “إنستغرام”: بعد تسجيل الرقم القياسي الجديد: “ليس لدي كلمات.. يا له من يوم رائع، يوم سأتذكره لبقية حياتي”.

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يشار إلى أن بيورنسون معروف عالميًا بتجسيد شخصية جريجور كليجان “الجبل” في المسلسل الشهير “صراع العروش” (جيم أوف ثرونز).

وتوّج بيورنسون بلقب أقوى رجل في العالم في عام 2018، وفاز بمسابقة أرنولد سترونجمان كلاسيك مرتين، وفقًا لموقعه على الإنترنت.