جدارية عملاقة احتفاءً بالطواقم الطبية في ميلانو

متابعة بتجــــــــرد: اختارت مدينة ميلانو، مركز مقاطعة لومبارديا الإيطالية الأكثر تضرراً جراء فيروس كورونا، شكر العاملين الطبيين في خطوط المواجهة الأولى بهذه الأزمة، من خلال رسم لوحة جدارية عملاقة على شُرفهم.

وقال لابو فاتاي وهو الفنان الذي أنجز هذه الجدارية: “كانت الفكرة رسم جدارية تبقى لسنوات وتكون بمثابة تذكار للأشخاص الذين يمرون أمامها، ولهذا السبب أطلقت عليها عنوان (كي لا ننسى)”.

تُصوّر اللوحة الجدارية ممرضة تضع قفازين وغطاء رأس، فيما يكشف قناع خفضته إلى مستوى ذقنها عن ابتسامة كبيرة، وإلى جانب وجهها كتبت رسالة “شكراً” بأحرف كبيرة.

Advertisements

وأوضح لابو فاتاي الذي أنجز هذا المشروع بشكل مجاني: “تبتسم الممرضة رغم علامات الإجهاد التي تركها القناع على وجهها، إنها رمز للأمل وللروح الإيجابية رغم كل الصعاب”.

وتابع: “بعد التفكير ملياً، قررت أن أعمل على هذا المشروع مجاناً، لأقدم تحية لجميع العاملين الصحيين الذين عملوا بجد خلال هذه الأزمة، واستغرق إنجاز هذه الجدارية 8 أيام”.