محبّو داليدا يستذكرون رحيلها الـ 33 بأغنياتها الخالدة

متابعة بتجــــــــرد: تصادف في الثالث من شهر أيّار من كل عام، ذكرى رحيل الفنانة العالمية داليدا التي اختارت أن تنهي حياتها في منزلها الفخم في مونتمارتر في باريس في العام 1987، بعد حياة عاطفية تخلّلتها صدمات كثيرة.

أمّا محبّو داليدا، واسمها الحقيقي يولندا كريستيني جيليوتي، فينصرفون في هذا التاريخ الى استذكار رحيلها عبر صفحاتهم في مواقع التواصل الإجتماعي.

وقد شارك محبو داليدا منذ الساعات الأولى من يوم الأحد 3 أيار/مايو عبر أبرز أغنياتها التي لا تزال حتّى يومنا تلقى انتشاراً واسعاً ومنها Je suis malade، Avec le temps، Il venait d’avoir 18 ans، حلوة يا بلدي، سالمة يا سلامة، وغيرها.