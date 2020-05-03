ولادة أول باندا في هولندا

متابعة بتجـــــــرد: وضعت أنثى الباندا العملاقة “وو ون” التي أعارتها الصين لحديقة حيوانات “أوهاندز” الهولندية صغيراً.

وقد حدث التزاوج في كانون الثاني/يناير، وولد الدب الذي يعتبر ملكاً لبكين، مثل والدته “وون ون” ووالده “تشينغ يا”، في الأول من أيار/مايو.

وأوضحت حديقة الحيوانات في مدينة رينين في وسط البلاد في بيان أن “الأم وشبلها بحال جيدة”.

وقال مالك حديقة “أويهاندز”، مارسيل بوكورن: “حبل بصغير الباندا هذا وولد بطريقة طبيعية”.

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وأضاف: “ذكر أم أنثى؟ لا نستطيع تحديد جنس الدب الصغير في الوقت الحالي”، لافتا إلى أنهم سيتمكنون بعد بضعة أشهر، من تحديد جنسه، وأنهم سيطلقون عليه إسما بعد ذلك.

وبحسب المعلومات، فبعد أربع سنوات، سينقل هذا الشبل إلى الصين للانضمام إلى برنامج للتكاثر.

إشارة الى أنه في العام 2017 أعير الوالدان لمدة 15 عاماً.