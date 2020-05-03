كيف نجت مايا دياب من جنون رامز جلال؟

متابعة بتجـــــــــرد: كشفت النجمة اللبنانية مايا دياب أنها كادت تقع في الفخ الذي رسمه لها الممثل المصري رامز جلال.

وروت مايا القصّة حيث كانت على وشك السفر إلى مدينة دبي من أجل تصوير حلقة لصالح أحد البرامج الفنية، لكن انتشار فيروس كورونا وإقفال مطار بيروت حال دون ذلك.

وأضافت مايا دياب أنها علمت بعد ذلك أنها كانت تتوجه إلى دبي لتصوير حلقة من برنامج “رامز مجنون رسمي” الذي يقدّمه رامز جلال، وليس حلقة لصالح برنامج فني كما قيل لها.

على صعيد آخر، تحصد مايا دياب حتى يومنا هذا أصداء أغنيتها الجديدة “أنا”، وهي من ألحان وكلمات زياد برجي وتوزيع هادي شرارة، أمّا الكليب الخاص بها فيحمل توقيع المخرجة كريستيل يونس، وقد تم تنفيذه بحرفية عالية على غرار أهم الألعاب الكرتونية في العالم.