بعد تتر “غريب الحب” ماذا يُحضر رامي صبري؟

متابعة بتجــــــــرد: يبدو أن الفنان المصري رامي صبري يستعد جيدًا للمرحلة القادمة التي تلي مرحلة فيروس كورونا، حيث أثار حماس مُتابعيه عبر مواقع التواصل الإجتماعي، مُعلنًا عن عمل فني جديد دون ذكر التفاصيل.
ونشر رامي صبري عبر حسابه الرسمي على انستغرام صورة من الإستديو، وأرفقها بالقول “بالاستديو، رامي صبري ٢٠٢٠ قريباً“.
على صعيد آخر، يحصد رامي صبري خلال الفترة الراهنة أصداء أحدث أعماله الغنائية، أغنية “غريب الحب” تتر مسلسل “فرصة تانية” الذي يُعرض خلال شهر رمضان الحالي.
وتلقى أغنية “غريب الحب” أصداءاً ايجابية بين رواد مواقع التواصل الإجتماعي، وتُعتبر من أبرز تترات المُسلسلات للموسم الرمضاني الحالي.
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