الكويت تعلن شفاء 73 حالة من المصابين بفيروس كورونا ليرتفع عدد المتعافين لديها إلى 1776 المزيد

أعلن وزير الصحة الكويتي الدكتور باسل الصباح، الأحد، شفاء 73 حالة جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، ليرتفع بذلك عدد المتعافين إلى 1776.



وسجلت وزارة الصحة الكويتية، السبت، 242 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 4619 حالة.

وأوضحت الوزارة أنها سجلت 3 حالات وفاة جديدة بالفيروس، ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 33.