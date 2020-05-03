الكويت تعلن شفاء 73 حالة من المصابين بفيروس كورونا ليرتفع عدد المتعافين لديها إلى 1776 المزيد

الخليج 365الأحد 2020/5/3 12:07 م بتوقيت أبوظبي
أعلن وزير الصحة الكويتي الدكتور باسل الصباح، الأحد، شفاء 73 حالة جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، ليرتفع بذلك عدد المتعافين إلى 1776.
وسجلت وزارة الصحة الكويتية، السبت، 242 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 4619 حالة.
وأوضحت الوزارة أنها سجلت 3 حالات وفاة جديدة بالفيروس، ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 33.
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