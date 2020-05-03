قصة نجاح كنزة مرسلي ولايف ستايلز ستوديوز تتوج بجائزة عالمية

باركت شركة “لايف ستايلز ستوديوز” للنجمة الجزائرية كنزة مرسلي على فوزها بجائزة Golden Panther Awards عن أفضل فنانة في الشرق الاوسط.

بدورها ردّت كنزة قائلة: “شكر كبير للشركة الغالية على قلوب الكل وانا بدوري اهدي هذه الجائزة العالمية لكم نتاج نجاحنا سويًا ومجهوداتنا الجبارة والأعمال الفنية الراقية وعقبال نجاحات اخرى على اعلى مستوى”.

أتى الفوز ليتوج رحلة نجاح مهمة جمعت لايف ستايلز ستوديوز وكنزة مرسلي بسلسلة من الأعمال الفنية حققت نجاحات كبيرة على مدار سنوات، بدأت في عام 2018 بـ “ملكة سبأ”، ثم “قتّال” في عام 2019، ثم “La Casa Del Amor” في عام 2019 أيضاً، وآخرها “كانت باينة” في عام 2020 الأغنية التي حققت أكثر من سبعة ملايين مشاهدة في أسابيع قليلة.

قصة النجاح مستمرة بين الشركة وكنزة بتعاون خامس سيجمعهما خاصة بعدما قدّم صاحب الشركة رجل الأعمال السعودي فهد الزاهد، أغنية خامسة للفنانة كنزة مرسلي، التي قربت اللهجة الجزائرية الى العالم العربي وأصبحت من اللهجات المفهومة للجميع بحسب الشركة.