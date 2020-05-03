داليا البحيري تنهار وتهرب من مقلب فيفي عبده.. شاهدي

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - سقطت الفنانة المصرية داليا البحيري، في مقلب مواطنتها الفنانة الاستعراضية فيفي عبده "خلي بالك من فيفي"، وشهدت الحلقة العديد من المواقف المثيرة.

وبدأ المقلب كالعادة بمحاولة رجل الأمن منع البحيري من دخول الفيلا حيث أخبرها بأن شيئا غير طبيعي حدث أثناء دخولها جعل اللمبة تضيء وطلب منها المرور من الباب عدة مرات وهو ما أغضبها حتى ظهرت فيفي وأدخلتها بيتها.

وأثناء بدء الحوار مع فيفي عبده وقعت عدة فرقعات بصوت عال جعلها تصرخ وزاد من رعبها سقوط الخادمة التي تجسد دور من يتلبسه الجن بينما ظلت فيفي تردد "الله أكبر" في إشارة إلى أن بيتها محسود.

وحاولت البحيري إنقاذ الخادمة التي انتابها دور صرع إلا أن رعبها زاد بسبب حركاتها الغريبة والإمساك بها فظلت داليا تصرخ مع تزايد صوت الفرقعات حولها وسقوط لوحات معلقة على الحائط.

ثم جاء دور الحريق الذي نشب في الفيلا والخادم المشتعل الذي اتجه نحو البحيري وهي تحاول الهرب منه حتى نجحت في الخروج من المنزل وهي مذعورة لكن فيفي جذبتها للداخل مرة أخرى لاستكمال باقي المقالب.

بعدها وجهت الخادمة اللوم للفنانة داليا البحيري بأنها السبب فيما يجري من خلال "حسد المنزل" ووصفتها بالبومة فيما ردت عليها فيفي بقولها "عيب كده" وبعدها انهارت صاحبة المقلب وسقطت على الأرض فزاد الأمر من رعب داليا.

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وظنت البحيري أن فيفى فقدت الوعي فحاولت إنقاذها وطلبت لها كوب ماء بينما واصلت الخادمة استفزاز داليا بوصفها "بومة" أي حاسدة وفجأه أطلقت الراقصة زغرودة وكشفت أنها أوقعتهما في مقلبها فبدا الذهول على وجه البحيري وقالت لها مازحة: "المقالب اللي وقعتي فيها هتطلعيها علينا" وأنهى البرنامج.

ويعتمد برنامج "خلي بالك من فيفي" على عمل "مقلب" بالضيف، الذي تستضيفه فيفي عبده، وبصحبتها مذيعة مغربية في منزلها، بحجة تصوير برنامج خاص، ثم تقوم فيفي بعادات غريبة، مثل رش الملح وإشعال البخور في المنزل بعد أن تسمع صوت فرقعة بالمكان، وتعتقد أنه حسد، ثم تظهر إحدى العاملات المفترض أنها "يلبسها عفريت" وتهاجم الضيف. ويعرض البرنامج على قناة mbc مصر وتم تصويره في "فيلا" بيتها.

ووجهت اتهامات لبرنامج فيفى بـ"الجهل والعنصرية" ضد مرضى الصرع، حيث تقوم فكرته على استضافة فنان في منزل فيفي، وفجأة تصاب الخادمة بنوبة صرع، فتتعامل فيفي معها باعتبارها "ملبوسة"، ويتصاعد الأمر في التعامل مع الخادمة، حتى يصل الأمر لضربها بالحذاء كما فعلت الفنانة زينة.

على الجانب الآخر أشعلت البحيري، قبل أيام غضب السوشيال ميديا بتصريح قاس ضد الطبقة الفقيرة حين قالت "اللي يقول العمالة غير منتظمة هديلة بالشبشب" وهو ما اعتبر إهانة لهم. هذا وتشارك الفنانة فى مسلسل "فلانتينو" والذى يلعب بطولته الزعيم عادل إمام، ويعرض حاليا.