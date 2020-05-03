مطالبات بوقف عرض مسلسل "بوشنكي".. والشركة المنتجة ترد!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - بعد الانتقادات الواسعة التي تعرّض لها مسلسل "بوشنكي" منذ بدء عرضه في رمضان الجاري وزيادة الدعوات إلى إيقاف عرض العمل الذي رأى فيه متابعوه أنه ضعيف جدا، ولا يحمل أية قيمة فنية، ردّت شركة "جود" المنتجة للمسلسل على هذه الانتقادات حيث كتبت عبر صفحتها الرسمية منشوراً أوضحت من خلاله أن العمل كوميدي خفيف، وأنّها لا تفرض على الناقدين متابعته، لأن الهدف منه ترفيهي، وليس الدخول في منافسة.

وأشارت الشركة المنتجة عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك إلى أن مقطع من كواليس المسلسل المذكور حصد أكثر من 600 ألف مشاهدة على يوتيوب، وأنه بكل حلقة يتم حذف أكثر من المشاهد التي تعرض. مؤكدين احترامهم لجميع الآراء.

وكانت التعليقات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وردود الفعل السلبية قد انتشرت مؤخّراً تسخر من العمل وتدعو إلى إيقافه حيث كتب أحدهم: "سخيفين وعيب ينعرض بهالشهر الكريم"، وكتب آخر: " قمة السخافة وقلة الادب حرام كلمة مسلسل فيه"، كما كتب ثالث: " عار الدراما السورية"، وجاء تعليق رابع: " مستوى فن هابط".

ورأى فيه آخرون أنه انحطاط في الدراما السورية معربين عن أسفهم للوصول إلى هذه المرحلة مما أسموها الانحطاط في الدراما.

واعتبر بعض الإعلاميين أنه لن تكفي توصيفات مثل الأسوأ، الأردأ، الحضيض، لوصف الدرك الأسفل والإسفاف والابتذال والسُّخف الذي وصل إليه مسلسل "بوشينكي" تأليف يسر دولي وإخراج نضال عبيد. بينما تساءل البعض عن التقييم الذي تم تصنيف العمل من خلاله ليصار إلى عرضه، معتبرين أنه ليس كوميديا إنما سطحياً.

وكثيرون من الإعلاميين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي أعلنوا دهشتهم من الطريقة او الغاية التي يجتمع بها أبطال العمل بهذه الطريقة غير المنطقية وعجزهم تماما عن إضحاك أي شخص واصفين العمل بالعديد من العبارات السيئة معتبرين أن العمل هو من دفعهم إلى هذا الكم مما أسموه "القرف".

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وبالعودة إلى العمل فتقوم قصته على شخصية "مايا" مدرّسة الأطفال التي تحب التمثيل وتتعرف عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي على فتاتين فتجتمع بهنّ وتقررن استئجار ‏مزرعة، لكن الفتيات يتفاجأن بأنّ ضرّة المرأة التي أجرتهم المزرعة قامت بتأجير المزرعة نفسها لشباب بهدف تطفيش الصبايا لتبدأ الأحداث و المفارقات الكوميدية.

ويقال أن اسم العمل " بوشنكي " مستوحى من لعبة " الببجي" الشهيرة حيث أن " البوشنكي " هي الأرض التي تقام عليها المعارك .

العمل من تأليف يسر دولي وإخراج نضال عبيد وانتاج جود فيلم للإنتاج الفني، وبطولة دانا جبر، كرم الشعراني، يحيى بيازي، يامن سليمان، نزار أبو حجر، فرح خضر، ومن لبنان مابيل سويد، ومن ضيوفه أندريه سكاف، جمال العلي، وائل زيدان، ونور الوزير.

يذكر أن مخرج العمل نضال عبيد قال في إحدى لقاءته الإعلامية أن العمل "لايت كوميدي"، يقدم جرعة كوميدية خفيفة عبر مفارقات تطرح من خلال حكايا لثلاثة شبان وثلاث فتيات يعيشون مفارقات حياتية، وذلك بأسلوب ساخر عموماً.

ويلفت الى أن أحداث العمل كلها ضمن إطار لوكيشن واحد، وتتخلله الكركترات التي ستظهر مع الشخصيات لتحقيق الأسلوب الساخر الذي تقدمه الحدوتة في كل حلقة.