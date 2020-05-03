لماذا ترتدي الفنانات البنطلونات ببرنامج رامز مجنون رسمي؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - روت الفنانة المصرية بدرية طلبة، كواليس اشتراكها ببرنامج "رامز مجنون رسمي"، وأسباب ارتدائها بنطلونا وليس فستانا، وحقيقة تحملها للإهانة والسخرية من أجل حصد الأموال.

وكشفت بدرية من خلال منشور لها على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، حقيقة علمها بالمقلب قبل ذهابها إلى البرنامج، قائلة: "أتمنى تكون حلقة رامز مجنون رسمي عجبتكم".

وتابعت بدرية: "حابة أشرحلكم كواليس الحلقة.. بدأ باتصال من أروى لعمل لقاء معها في برنامجها والإعداد طلب مني لبس يليق ببرنامج فيه ألعاب ومسابقات ويكون الأفضل بنطلون وبعد كام سؤال من أروى فوجئت برامز".

كما ردت على اتهامات المتابعين المنتقدين لضيوف البرنامج بأنهم يقبلون الإهانة والإذلال من أجل العائد المادي، قائلة: "ولعلم الجميع لا بنروح نهين نفسنا علشان فلوس ولا بناخد ملايين ولا كنت عارفة".

وأشارت طلبة إلى أن سبب موافقتها على عرض الحلقة هي نسبة المشاهدة العالية للبرنامج، قائلة: "الحكاية أن برنامج رامز برنامج قوي وله جمهور وبينول نسبة مشاهدة عالية جدا ويا ريت تشوفوا البرنامج بعين التسلية والاستمتاع لأننا يهمنا متعتكم وابتسامتكم ورمضان كريم علينا جميعا".

وعلّق بعض رواد متابعي بدرية على حسابها بـ"إنستغرام"، على الحلقة، وعلى تصريحاتها الجديدة، قائلين: "زعلت عليكي أوي"، و"أول حلقة تضحكني بجد"، و"أخذتي كام؟"، وردت عليه قائلة: حرام عليك"، وقال آخر: "يعنى مفيش فلوس زي ما بتقولوا"، وردت عليه بالقول: "فيه طبعا.. بس مش ملايين الدولارات".

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وكان رامز جلال، قد أوقع بزميلته في الوسط الممثلة بدرية طلبة في فخ برنامجه "رامز مجنون رسمي" المعروض على قناة mbc مصر، مساء اليوم السبت.

واستكمل رامز برنامجه بتلوين شعر بدرية بعدة ألوان وهي تردد "بخاف، لا وحياة أمك"، مع وصلة صراخ هستيري، ثم قام برفعها في الهواء وتدويرها وسط موجة توسلات لم تشفع لها عند جلال.

ودخلت بدرية بعدها في وصلة صراخ هستيري ثانية، بعدها قام رامز بتدويرها وظلت تقول "اتخنقت، والنبي، هقع" ثم أغرقها بالمياه وأنزلها في صندوق به حيوانات بحرية مثل الكابوريا.

يُذكر أن رامز عاد منذ أيام قادما من دبي، وذلك بعد فتح رحلات طيران استثنائية لإعادة المصريين العالقين بالخارج، حيث كان متواجدا في دبي على مدار الأشهر الطويلة الماضية، لانشغاله بتصوير حلقات برنامجه هناك، وفور عودة رامز إلى القاهرة تم وضعه في الحجر الصحي بأحد فنادق أكتوبر على أن يتواجد هناك لمدة 14 يوما.