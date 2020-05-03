نجمات يفضحن رامز جلال ويهاجمنه بسبب "رامز مجنون رسمي"! (فيديو)

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

لم يسلم الفنان المصري رامز جلال من الهجوم عليه منذ عرض برنامج المقالب "رامز مجنون رسمي" خلال شهر رمضان الحالي، إن كان من الجمهور أو من جهات رسمية إضافة إلى العديد من نجوم الفن والإعلام عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي، وسط مطالب بوقف عرضه.

ورغم هذا الهجوم المتواصل على مضمون البرنامج الذي يقوم بـ"إذلال" الفنان بحركات مرعبة على كرسي الاعتراف وتخويفه بالأفعى ووقوعه ببركة مائية إلا أن متابعته وصلت لملايين المشاهدات، وقال القائمون عليه إن الأصداء الجماهيرية فاقت برامج المقالب السابقة التي تم عرضها في السنوات الماضية.

شمس الكويتية: العبودية ألوان

وبالعودة إلى الهجوم على برنامج "رامز مجنون رسمي"، فقد خرجت العديد من النجمات وانتقدنه بتغريدات أو مقاطع فيديو، كانت بدايتها مع الفنانة شمس الكويتية التي فتحت النار على البرنامج بعد مشاهدتها للحلقة الأولى.

وعلقت في تغريدة:" البشر الي يضحك ويستمتع في الأذى والسادية انظر لواقعه الحالي تقرأ مستقبله. #العبودية_الوان".

كما هاجمت شمس البرنامج مرة ثانية وقالت: "أعطيني فلوس وركبني ترند وأنا مستعدة اتكهرب واتشقلب وأقول مقلب". حيث علقت الفنانة بهذه التغريدة في الوقت الذي عرضت فيه حلقة ياسمين صبري وأصبحت ترند على محرك غوغل.

نسرين طافش: رفضت المشاركة بالبرنامج

كذلك الحال بالنسبة للفنانة نسرين طافش التي أعلنت بأنه عرض عليها المشاركة في برنامج "رامز مجنون رسمي" ولكنها اعتذرت.

وأجابت نسرين عن سؤال من قبل إحدى المتابعات وهو عما إذا كانت ستوافق على المشاركة في برنامج "رامز مجنون رسمي" إذا عرض عليها، فردت نسرين:"نعم عزيزتي انعرض عليي البرنامج واعتذرت والله يوفق الجميع".

وفور تعليق طافش انهالت عليها ردود الفعل التي أشارت إلى علمها بالمقلب لذلك رفضت المشاركة فيه، خاصة وأن الفنانة عادة ما تفضل الظهور في البرامج، لذلك فإن رفضها وفق المعلقين لم يأت إلا لعلمها بأنه مقلب.

نادين نجيم: هيدا اسمه عذاب

وانتقدت الفنانة نجيم البرنامج وقالت:"لو كنت مع رامز جلال كنت رحت غيبوبة لحد ما خلصت الحلقة أكيد، يا ربي دخيلك ولا ممكن أعملها لاء لاء لاء. هيدا اسمه عذاب مش ضرب جنون".

وأضافت:" لا بس احضر الحلقة بحس قلبي بيطري مليار وأكيد كنت غبت عن الوعي، كان على وشك تصير بس الحمدالله ربي خلصني".

مايا دياب: كنت على علم بالمقلب دون تفاصيله

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كما صرحت الفنانة اللبنانية مايا دياب أنها كانت على وشك أن تكون إحدى ضحايا برنامج المقالب "رامز مجنون رسمي"، لكن فيروس كورونا أنقذها.

وقالت دياب إنها كانت على علم مُسبق عند دعوتها للبرنامج، لكنها لم تكن على دراية بتفاصيل المقلب، إنما كانت على علم بأن البرنامج للفنان رامز جلال ومن ثم سيكون هناك مقلب بانتظارها.

مريم حسين: "لو يعطيني 10 ملايين دولار لاتف بوجه"

وشنت الفنانة مريم حسين هجوما على البرنامج، كما انتقدت الفنانات اللاتي استضافهن الفنان رامز جلال، خاصة أنهن قبلن بالتذلل له مقابل أن يتركهن، موضحةً أنها لو كانت مكانهن لقامت بالبصق على وجهه حتى ولو كانت متقاضية أجرًا كبيرًا.

وقالت مريم عبر مقطع فيديو لها عبر "سناب شات":"أنا عكس بعض الفنانات اللي كانوا الصراحة مذلولات.. يعني أنا عن نفسي والله العظيم لو يعطيني 10 ملايين دولار ويقولي قوليلي أنا جميل أو أنا مادري ايش لأتف بوجه.. سوري يعني مو عشان شي لكن هذه شخصيتي ما حدا يقولي قولي عني كذا أو كذا ما أقدر".

ديانا حداد: حرام عليك

وهاجمت الفنانة ديانا حداد برنامج "رامز مجنون رسمي"، وقالت :"اليوم حضرت حلقة الممثل حمدي الميرغني، حرام عليك يا رامز مش لهالدرجة".

لجين وأسيل عمران: والله عيب

وأعربت كل من الإعلامية السعودية لجين عمران وشقيقتها الفنانة أسيل عمران عن استيائهما الشديد من برنامج المقالب "رامز مجنون رسمي" وأوضحتا أن ما يحدث فيه هو إذلال للضيوف.

وعلقت لجين من خلال مقطع فيديو لها عبر "سناب شات" بعد ظهور لاعب كرة القدم التونسي علي معلول في البرنامج: "ما أحد يقنعني أن الأشخاص هدول يعرفون.. يعني هذا لاعب كرة لا ممثل ولا شي.. والله عيب".

من جانبها قالت أسيل: "مو معقول الواحد قاعد يشوف رجال بيرج كده ووالله عيب.. يعني الي بيعرف يستاهل.. لكن والله رجال قاعد بيرجف منظر يعور القلب والله ما في شي يضحك".

مستشفيات نفسية: البرنامج إهانة للقيم الإنسانية

وأصدر مستشفى العباسية للصحة النفسية في مصر بيانًا شديد اللهجة ضد برنامج "رامز مجنون رسمي"، يؤكد أن البرنامج يحمل الكثير من العنف والتعذيب والسخرية وعدم الاحترام للضيوف، ويسعد للألم الذي يسببه للآخرين.

وأضاف المستشفى في بيان له: "هذه إهانة للقيم الإنسانية، وانتشار خطير للغاية لهذه السلوكيات المرضية، وتضمن الاستمتاع بتعذيب الآخرين وتحطيم كرامتهم الإنسانية، وهذا ما نراه تهديدًا وشيكًا وتهديدًا للصحة النفسية للمواطن، ويشكل هذا البرنامج تهديدًا محتملاً للصحة العقلية للطفل.

فكرة البرنامج

يذكر أن برنامج "رامز مجنون رسمي"، يعتمد على وضع المتسابق على "كرسي الاعتراف" وتبدأ المذيعة أروى بتوجيه الأسئلة للضيف لبعض الوقت، وفي الفقرة المنتظرة يتم سؤال الضيف عن رأيه في صور لثلاث شخصيات، الثالثة ستكون لرامز جلال الذي يخرج منها ويفاجئ الضيف، وعقب الانتهاء من تصوير الحوار يجد الضيف نفسه في مواجهة مأزقٍ خطير.