صالح الجسمي يكذب مريم حسين ويصف بكاءها بـ"دموع التماسيح"!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كذب الإعلامي صالح الجسمي، اتهام الفنانة المغربية مريم حسين له بالتربص لها؛ ما دفعها للاستنجاد بالمسؤولين في دبي، موضحا أن كل ما تقوله كذب؛ لأن حساباته على السوشيال ميديا معروفة لدى الجميع، فهو لم يأت صوبها منذ فترة.

وقال الجسمي عبر مقطع فيديو له عبر تطبيق "سناب شات" :"من يتبكبك.. أنا لله الحمد ليس لدي أي حسابات fake حتى أدخل على الناس وأسبهم أو أغلط عليهم.. حساباتي معروفة أدخل ومنها علق".

وتابع :"لم أصور يوم 100 موبايل عندي بالبيت واللي عندي أقوله في حساباتي بدون خوف أو تردد وأنشر بلا تردد أيضا ولا أبتز الناس".

وأضاف: دموع التماسيح تمشي على غيري وليست علي، فأنا شخص أخاف الله وعندي أسرة وما أرسل صور وفيديوهات مفاصيخ للناس وما راح أطيح بهذه المواقف لأني شايف خير ولا أحذف اللي أقوله".

ووجه "الجسمي" رسالة تهديد لكل من يسبه بسبب هذا الموضوع دفاعا عن مريم،. قائلا :"أخص المتابعين اللي يدخلون عندي على الخاص بدون ما يفهمون ايش السالفة ويسبون.. انتوا شوفتوا سناباتي جيت أنا على طرف أحد هاليومين أو دوست على طرف أحد أو غلط على أحد ؟.. ليش تتكلمون ليش تغلطون ليش تسبون".

وأوضح :"يعني تفكر نفسك عايش في دولة تانية يحقلك أنك تسب لا.. هذه تربية دولتك ومجتمعك القذر اللي أنت قاعد تعبر عنه.. لا تفكر إنه الواحد في رمضان فهيسكت لا.. إذا كنت بجح في أبجح منك ".

واختتم حديثه، قائلا :"لما تشوفني أنا بغلط تناقشني على الفيديو اللي أنا حاطه على سنابي تقولي هذا غلط.. لكن تدخل على مواقع التواصل الاجتماعي تسب وأنا أسكت لا منو أنت.. إلزم حدودك وإتأدب وأذا ما أدبك أهلك القانون يأدبك.. وأنا مازلت أتكلم عن اللي يدخلون يسبون وما يعرفون ايش السالفة.. إذا كنتوا تصدقون دموع التماسيح كيفكم لكن ما تدخلون عندي وتسحبون".

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وكانت ناشدت الفنانة المغربية مريم حسين المسؤولين الإماراتيين بالتدخل لحمايتها من الإعلامي صالح الجسمي شقيق الفنان حسين الجسمي.

ونشرت مريم حسين مقطعا عبر حسابها بأحد مواقع التواصل وهي تستغيث وتبكي وتطلب حمايتها من الجسمي قائلة:"حلّ عنّي .. خلاص بطت جبدي .. دخلتني السجن ما ارتحت " ، متهمة صالح الجسمي بالتربص بها.

وكان الإعلامي صالح الجسمي تسبب في حبس مريم حسين بسبب فيديو خادش في دبي لها مع مغن أمريكي، عام 2018 وهو ما قضت محكمة الجنح في دبي بحبسها شهرًا يليه الإبعاد عن الدولة بتهمة "هتك عرض بالرضا".

وكانت الأزمة قد اشتعلت بين مريم حسيـن والإعلامي صالح الجسمي، عندما أعلن الأخير أنه يريد مقاضاتها على خلفية انتشار فيديو مصور نسب إليها وصفه بالإباحي، وعلق عليه آنذاك: "مريم حسين لا تكفّ عن المغامرات ودائمًا تحاول أن تصنع لنفسها النجاح، لكن بطريقة خارجة عن اللياقة".